Formation et enseignement supÃ©rieur : Renforcer la coopÃ©ration avec la Somalie

L'Algérie et la Somalie ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale en matière de formation et d'enseignement supérieur lors d'une audience accordée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, à l'ambassadeur de Somalie en Algérie, Abdelwahab Moualam Hadji, a indiqué hier le ministère dans un communiqué. Au cours de l'audience, qui s'est déroulée jeudi dernier au siège du ministère, "les deux parties ont passé en revue l'état de coopération bilatérale en matière de formation et d'enseignement supérieur, de même qu'elles ont convenu d'examiner les voies et moyens de la renforcer davantage", précise le ministère. La partie somalienne a sollicité l'Algérie pour l' "octroi d'un certain nombre de bourses d'études en post-graduation au profit des étudiants somaliens qui veulent poursuivre leurs études supérieures dans les différentes universités algériennes notamment dans les filières scientifiques et techniques comme l'agriculture, l'océanographie et les sciences vétérinaires". Les deux parties se sont également entendues en vue d' "encourager les universités algériennes et somaliennes à plus de contacts notamment à travers l'échange de visites de délégations et les opérations de jumelage entre les établissements universitaires". (APS)