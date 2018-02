SÃ»retÃ© nationale : 12 crimes Ã©lucidÃ©s en dÃ©cembre dernier

Les brigades anti-criminalité de la sûreté nationale ont traité en décembre dernier 12 affaires relevant du droit pénal liées essentiellement à des homicides volontaires et arrêté 15 suspects ayant été déférés devant les autorités judiciaires territorialement compétentes, indique hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Concernant les homicides volontaires, "les investigations menées par la police judiciaire, en coordination avec les équipes de la police scientifique et technique, ont permis d'élucider 12 crimes, ayant mené à l'arrestation de 15 suspects dont 12 auteurs principaux et 3 complices, ayant été tous déférés devant les autorités judiciaires territorialement compétentes, en vertu de dossiers pénaux motivés par des preuves indéniables", ajoute le même communiqué. Les homicides volontaires enregistrés en décembre dernier sont dus essentiellement à "des disputes et des provocations", a précisé la même source, ajoutant qu'ils ont été traités grâce aux efforts des services de la police qui sont se référés aux preuves scientifiques et à l'examen des différents indices et empreintes, prélevés avec une grande maîtrise sur la scène du crime". Les services de police demeurent mobilisés pour prendre en charge les doléances des citoyens, notamment à travers le numéro d'urgence 17 et le numéro vert 15 48 mis à la disposition des citoyens 24h/24.