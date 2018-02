OpÃ©ration Ã  MÃ©dÃ©a : Identification des 2 terroristes Ã©liminÃ©s

Les deux terroristes éliminés, lors de l'opération menée mercredi dernier par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) près de la commune de Ouled Ahlal dans la wilaya de Médéa, ont été identifiés, indique hier le ministère de la Défense national dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de qualité menée, le 31 janvier 2018, par un détachement de l'Armée nationale populaire près de la commune de Ouled Ahlal, wilaya de Médéa (1re Région militaire), permettant d’éliminer deux dangereux terroristes et de récupérer leurs armes, il a été procédé à leur identification", relève la même source, précisant qu' "il s’agit, en l’occurrence, du criminel T. Abderahmane alias Abou El Banet, qui avait rallié les groupes terroristes en 1993. Il s’agit également de M. Mustapha alias Lokman Abou Rabah, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994".

"Ces terroristes étaient responsables de plusieurs actes criminels à Médéa, Ain Defla, Tissemsilt et Chlef", note le MDN. "Ces résultats de qualité concrétisés sur le terrain par les unités de l’Armée Nationale Populaire lors des opérations menées notamment durant le mois de janvier passé et qui se sont soldées par l’élimination de plusieurs terroristes à Khenchla, Jijel, Médéa et Boumerdes, confirment la volonté et la détermination de l’Armée nationale populaire à venir à bout du fléau du terrorisme et consolider la sécurité et la quiétude parmi les citoyens", conclut le communiqué du MDN.