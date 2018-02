Le chiffre du jour : 30 groupes Ã©conomiques africains

Dans cette première édition de son rapport African Globalizer, paru fin janvier 2018, la firme Konfidant présente un échantillon de 30 sociétés africaines, qui font le pari d’aller à la conquête du monde. L’étude relève que malgré l’histoire de l’Afrique en Marche, on retrouve encore peu de groupes africains dans le top 500 des entreprises qui dominent le monde. Elle relève cependant que des opportunités existent et, en guise de bonne nouvelle, annonce que 30 groupes africains ont été identifiés comme étant des acteurs de la mondialisation, mais il faut dire que l’essentiel de ces sociétés sont concentrées en Afrique du Sud et au Maghreb.