Conjoncture : Principe dâ€™Ã©quitÃ©

Le soutien de la politique budgétaire du pays et la préservation de ses ressources financières, dans une conjoncture encore incertaine, en appellent à des «ajustements qui confèrent plus de rigueur aux dépenses publiques». Des transformations structurelles s’imposent, par conséquent, mais tout en consolidant les principes de justice sociale et de solidarité nationale consacrés dans la démarche des pouvoirs publics. En fait, la structure de l’économie nationale, telle que conçue, a fini par révéler ses vulnérabilités, étant tirée par les hydrocarbures, soit 32% de la production brute de l’économie, et par la dépense budgétaire, estimée à 60% des revenus de l’État. Ce mode de fonctionnement dans lequel l’État est «le principal investisseur, avec 49% du total de l’accumulation brute de fonds fixes, justifie l’urgence de construire un nouveau modèle de croissance qui passe par de profonds réaménagements, en vue d’assurer une croissance accélérée et durable et une équité sociale affranchie de la rente pétrolière». La réorientation des subventions de l’État s’avère ainsi irréversible, car il est inconcevable et insoutenable que l’État continue à subventionner, de façon indirecte ou directe, et à pied d’égalité, entre riches et pauvres, certains services et produits de base. En réalité, cette subvention indistincte n’a fait qu’enraciner les inégalités entre les citoyens, en plus d’avoir encouragé le gaspillage et la fuite des produits subventionnés à prix forts, vers les pays voisins. Mais il y a aussi «les différentes rentes issues de dispositifs nombreux et divers qui n’ont pas atteint les objectifs fixés initialement par les politiques publiques», avait souligné le vice-président du Conseil national économique et social, M. Mustapha Mékidèche. Faut-il retenir qu’en termes d’importance des transferts sociaux dans le PIB global, l’Algérie se situe dans le troisième quartile du groupe de pays à revenu moyen-supérieur dans le monde, et se positionne parmi les pays exportateurs de pétrole, où les transferts sociaux par rapport au PIB sont les plus élevés. La réorientation des transferts sociaux sur la base de paramètres étudiés plaide, en définitive, pour un régime des subventions ciblé et intégré aux objectifs de la nouvelle stratégie économique du pays. Une entreprise complexe, faut-il l’admettre, et qui recommande que la notion d’équité sociale soit directement liée à une répartition juste et équitable des produits de la croissance économique. En clair, repenser la politique sociale, pour un équilibre du système des subventions, induit une considération des disparités entre régions, et les écarts entre les revenus des ménages. Une épreuve qui ne remet pas en cause l’engagement de l’État de préserver les acquis sociaux, qui restent garants de la cohésion sociale, mais qui est censée trouver la formule indispensable au maintien des équilibres financiers du pays et sa stabilité.

D. Akila