Industrie du ciment : GICA-AlgÃ©rie rÃ©alise dâ€™importantes avancÃ©es

«Le groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) a enregistré des avancées considérables dans la réalisation de ses projets.» C'est ce qu'a indiqué M. Abdelkader Rahou, secrétaire général de la Fédération nationale des matériaux de construction, bois et liège. Dans une déclaration publiée dans le numéro 2 du bulletin périodique d'information du group GICA, il a souligné que «ces projets visent à satisfaire les besoins nationaux en matière de ciment, dans une logique de substitution à l'importation, suivant les orientations des pouvoirs publics».

Ces résultats encourageants sont rendus possibles, grâce au climat serein et stable qui caractérise le groupe et ses filiales, et au cadre consensuel, basé sur une démarche participative. Appuyant ses dires, il a cité, à titre d'exemple, que la production actuelle du groupe est de l'ordre de 12.6 millions de tonnes par an, ambitionnant d'atteindre une production de 20MT à l'horizon de 2020, à la faveur des extensions des capacités de production des cimenteries d’Aïn El-Kebira-Sétif, avec une capacité de 2 mt, et celles d’Oued Sly-Chlef et Zahana-Mascara, avec une capacité de 3.5 mt. En réponse à une question sur l'exportation, il a indiqué qu'une fois le marché national satisfait, on procédera certainement à l'exportation, surtout au niveau des marchés africains. S'agissant du montage et de la maintenance industrielle, le président-directeur général du group GICA, Rabah Guessoum, a déclaré que son groupe recèle un important potentiel et une riche expérience dans ce domaine, à la faveur de ses deux filiales, à savoir la société de maintenance de l'Est (SME), et la Société de maintenance industrielle et fours (SMIF). Il di’ que grâce à la formation et à la compétence de leur capital humain, les deux sociétés œuvrent à satisfaire une clientèle très exigeante, souhaitant améliorer ses performance, avec une utilisation efficiente de ses équipements et installations.

Ces filiales vont contribuer fortement dans le développement et l'émergence de l'activité nationale dans la sous-traitance, tel que cela est tracé par les pouvoirs publics dans ce marché prometteur et porteur. Pour sa part, le président de la cimenterie d’Aïn El-Kebira a fait savoir que «grâce à cette nouvelle ligne de production, nous pourrons mettre sur le marché des ciments spéciaux, tels que le ciment résistant aux sulfates et le ciment pétrolier». «Ce projet, a-t-il fait savoir, a permis la création de plus de 350 emplois directs et 1.500 emplois indirects.»

M. A. Z.