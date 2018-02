Mohamed Boukhari, Ã©conomiste, Ã  propos de la StratÃ©gie nationale dâ€™exportation : Â« SÃ©lection rigoureuse des chaÃ®nes de valeurs Â»

La feuille de route du projet de mise en place d'une Stratégie nationale d'exportation (SNE), permettant la diversification de l'économie et des exportations, devrait être finalisée en juin prochain, selon le ministère du Commerce. L'Algérie œuvre, dans le cadre de sa politique économique et commerciale, à bâtir une économie «concurrentielle», à tra vers une croissance économique «continue et durable», ainsi que son intégration à l'économie mondiale, à travers une ouverture de son commerce extérieur et la mise en œuvre d'accords régionaux de libre-échange. Autour de cette initiative du ministère du Commerce de mettre en place une stratégie nationale à l'export devant permettre de soutenir cette diversification telle qu'envisagée par les pouvoirs publics, nous avons sollicité M. Mohamed Boukhari, économiste, pour nous donner son point de vue.

El Moudjahid : La feuille de route du projet de mise en place d'une Stratégie nationale d'exportation devrait être finalisée en juin prochain. Quelles sont, selon vous, les conditions de réussite de cette démarche ?

M. Mohamed Boukhari : Les exportations dépendent de deux facteurs : le taux de change et le niveau de prix relatif. Le premier est du ressort de la Banque centrale (y compris les questions liées au mouvement de capitaux). Le second représente en gros la compétitivité des prix des produits nationaux par rapport à ceux pratiqués à l’international. Sur ce point, le gouvernement peut agir, à travers une politique structurelle. Du point de vue pratique, pour encourager les exportations, l’État introduit des mesures de long terme qui rendraient nos produits moins chers que ceux de la concurrence étrangère. Les canaux sont divers : fiscalité accommodante, faible coût des intrants, climat des affaires favorable, accompagnement sur les marchés internationaux (l’ALGEX a un rôle déterminant à jouer)… Bien qu’il faille encourager tous les produits, l’État peut cibler certains secteurs bien spécifiques. Sur la base d’une critériologie pertinente (avantages comparatifs… ), une liste de chaînes de valeurs pourra être priorisée. À partir de ces éléments, il ressort que les principales conditions de réussite de la Stratégie nationale d'exportation supposent au moins trois conditions. D’abord, sélectionner rigoureusement les chaînes de valeurs à développer. Il s’agit également d’élaborer un plan d’action pertinent et réaliste (ce qui suppose des assises avec les parties prenantes), prévoyant un échéancier, des engagements et une évaluation, pour futurs ajustements si nécessaire. S’impose aussi l’association de la Banque centrale à la démarche.



L’Algérie dispose d’une richesse importante : sa diaspora. Le potentiel d’investissement des Algériens installés à l’étranger serait de 100 milliards de dollars. Comment cette frange peut-elle contribuer à la réussite de ce projet ?

La diaspora algérienne peut évidemment contribuer à l’effort d’investissement, pour booster les exportations par l’apport de capital. Cela étant, il ne faut pas oublier que notre diaspora est un marché pour nos produits. Rien qu’en France, on parle de millions d’Algériens qui peuvent consommer algérien ! J’imagine aussi que notre communauté à l’étranger peut aussi faire profiter nos entreprises de son réseau. Cela facilitera certainement l’introduction et la commercialisation des produits algériens à l’étranger. À ces éléments, j’ajouterais que notre diaspora possède un savoir-faire indéniable. Dès lors, pourquoi ne pas l’associer en tant que partie prenante dans l’élaboration de la Stratégie nationale d'exportation ?



Pour la réduction des importations et sa diversification économique, l’Algérie mise sur l’agriculture. N’est-ce pas un mauvais procès pour un secteur structurellement orienté vers la satisfaction de la demande nationale ?

Ne disait-on pas que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France ? En 1576, Jean Bodin écrivait que les atouts de la France sont sa nombreuse population et son grand territoire. Depuis, beaucoup d'eau à couler sous les ponts, puisque la richesse de la France d’aujourd’hui, comme de beaucoup d’autres pays d’ailleurs, dépend plus des services et de l'industrie, que de l’agriculture.

Le constat est le même pour l’Algérie. L’agriculture est et restera un secteur pourvoyeur de richesse parmi tant d’autres. Ne nous trompons pas de cible, la réduction des importations n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est de créer de la richesse et de l'emploi de manière pérenne par tous les moyens disponibles. Notre pays recèle un fort potentiel agricole, utilisons-le ! Au lieu de parler de réduction des importations et satisfaction de la demande intérieure, l’important est de s'intégrer pleinement dans la mondialisation en devenant compétitifs dans des domaines ou nous pouvons exceller, et tout ira pour le mieux.

Propos recueillis

par : Fouad Irnatene