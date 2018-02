Au centre de discussions entre la CGEA et le Medef franÃ§ais : Renforcement du partenariat Ã©conomique

Le renforcement du partenariat bilatéral et l'amélioration du dialogue économique méditerranéen ont été au menu d'une rencontre, vendredi à Paris, entre la présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), et de l'Union méditerranéenne des confédérations d'entreprises (BusinessMed), Saïda Neghza, et le président du Mouvement des entreprises de France (Medef), Pierre Gatazz, a indiqué hier la confédération, dans un communiqué. Lors de cette rencontre, les discussions ont été axées sur les perspectives de renforcement du partenariat entre les entreprises algériennes et françaises, ainsi que l'amélioration du dialogue économique méditerranéen au profit de l'investissement et de la création de richesse et d'emploi, selon la même source. Les deux parties ont également abordé les défis géostratégiques, économiques et sociaux, à relever par les entreprises des deux rives de la Méditerranée, tels que la migration, le chômage chez les jeunes, le changement climatique, les transformations induites par la technologie et la nécessité d'améliorer le climat des affaires dans cette région. Soulignant le rôle «prépondérant» des organisations patronales, en tant que force de proposition, les deux parties se sont convenues à entreprendre des actions communes pour développer des politiques favorisant le développement de l'investissement et la création d'entreprises, l'amélioration des qualifications des travailleurs pour les nouveaux métiers, le développement du secteur privé et de la culture d'entrepreneuriat, notamment parmi les jeunes et les femmes. En marge de cet entretien, une délégation de chefs d'entreprises de la CGEA a rencontré le président du Medef, afin de s'entretenir sur les perspectives de développement du partenariat économique algero-français, notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme et du numérique, ainsi que les possibilités d'échanges d'expériences entre les petites et moyennes entreprises (PME) algériennes et françaises. À ce titre, ils ont discuté d'une éventuelle rencontre d'affaires algéro-française qui se tiendrait à Alger, permettant aux opérateurs économiques des deux pays d'œuvrer efficacement à la concrétisation des projets de coopération dans les différents secteurs, ajoute le communiqué.