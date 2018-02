PÃ©trole : Le prix du panier de lâ€™Opep Ã  66,83 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l`Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s`est établi jeudi à 66,83 dollars le baril, contre 66,28 dollars la veille, a indiqué l'Organisation sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend quatorze (14) types de pétrole, dont le Sahara Blend (Algérie), l'Iran Heavy (Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela). Vendredi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a clôturé à 68,14 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,51 dollar par rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de mars cédait 1,03 dollar, à 64,77 dollars. Selon certains analystes, les prix du brut se sont repliés dans le sillage du dollar, qui profitait des bonnes données sur l'emploi, soulignant que la hausse du dollar, monnaie de référence du pétrole, pèse sur le pouvoir d'achat des investisseurs utilisant d'autres devises. D'autres analystes estiment qu'il y a toujours une hésitation du marché, tiraillé entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et le pétrole de schiste américain. Pour rappel, l'Opep et ses partenaires dont la Russie se sont engagés fin 2016 à limiter leur production, un accord qui a été respecté en 2017 et qui a été renouvelé en fin d'année jusqu'à fin 2018. L'Organisation et ses partenaires ont atteint en décembre un niveau de conformité record» de 129%, avec leurs ajustements de production volontaires, le plus élevé depuis le début de la déclaration de coopération, après avoir enregistré d'excellentes performances au cours des derniers mois».

«Les niveaux de conformité ont augmenté sur une base mensuelle, passant de 87% en janvier 2017 au niveau actuel exceptionnel. Une fois de plus, la volonté inébranlable des pays participants de rééquilibrer le marché a été amplement démontrée», a indiqué le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord Opep - non-Opep, lors de sa septième réunion, tenue le 21 janvier à Mascate (Sultanat d'Oman).

Ce Comité qui regroupe l'Algérie, le koweit, le Venezuela, la Russie et Oman s'est déclaré «satisfait des résultats globaux et a exhorté tous les pays participants à poursuivre et, dans la mesure du possible, à intensifier leurs efforts collectifs et individuels, dans l'intérêt de la stabilité du marché pétrolier».

Il a aussi affirmé qu'il «s'efforcera de maintenir ou de dépasser la conformité totale de tous les pays participants tout au long de l'année 2018». Dans son dernier rapport mensuel, l'Opep a une nouvelle fois fait état d'un rééquilibrage du marché mais revu à la hausse ses prévisions de l'offre américaine cette année. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son dernier rapport mensuel sur le pétrole, a estimé que le marché mondial du pétrole se resserre «rapidement» en raison de la baisse de la production du Venezuela, prévoyant en 2018 son rééquilibrage au cas où les pays de l'Opep respectent leurs engagements. Par ailleurs, le marché a été également affecté par la production en Mer du Nord, engendrant ainsi une baisse de l'offre pétrolière mondiale de 405.000 b/j par rapport au mois de novembre 2017. «La production de brut des Etats-Unis dépassera les 10 millions bp/j, supplantant l'Arabie saoudite et faisant jeu égal avec la Russie», a averti l'AIE, faisant état par ailleurs de la hausse des productions du Canada et du Brésil qui augmenteront l'offre hors-Opep de 1,7 million bp/j en 2018.