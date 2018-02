Mme Yasmina Taya, experte en commerce international : Â« Il faut sortir de lâ€™ombre nos produits du terroir Â»

Mme Yasmina Taya revient, dans cet entretien accordé à El Moudjahid, sur l’importance de valoriser les produits du terroir. Ainsi, après avoir œuvré à la promotion de l’entrepreneuriat féminin, à travers l’association des femmes chefs d’entreprises, SEVE, cette experte en commerce international estime que c’est là un créneau qu’il y a lieu d’investir, car, estime-t-elle, c’est «un gisement extraordinaire qui peut impacter de façon significative le développement local et national, participer à la fixation des populations et générer des recettes en devises».

El Moudjahid : Vous militez, depuis de nombreuses années, pour la valorisation de nos produits du terroir. Vous avez même remporté, en 2007 à Reims, en France, le Prix du développement durable. Pouvez-vous nous parler de cette passion ?

Mme Yasmina Taya : Effectivement, je milite depuis très longtemps pour la valorisation de nos produits du terroir, parce qu’ils représentent un gisement extraordinaire qui peut impacter de façon significative le développement local et national, participer à la fixation des populations et générer des recettes en devises. Tout au long de ma présidence de Sève, j’en ai fait un point important du programme d’actions pluriannuelles. Lors de certaines rencontres, il y a quelques années, j’ai vu beaucoup de sourires moqueurs lorsque j’évoquais ce sujet. Les gens étaient, alors, occupés aux mégaprojets et à l’importation qui, certes, rapportait beaucoup, sans trop d’efforts. Cela ne veut pas dire que je sois opposée aux grands projets, bien au contraire, surtout lorsqu'ils sont le résultat d’une stratégie basée sur la prospective. Oui, en 2007, la fondation Vve Clicquot m'a décerné le Prix du développement durable au titre de l'Afrique. En juin de la même année, j'ai aussi eu le privilège de recevoir à Rome le Prix d économie «LE LAZIO ENTRE L’EUROPE ET LA MÉDITERRANÉE», face à un jury très sévère, composé d’économistes et de journalistes.



Vous avez participé, à Khenchela, à une rencontre pour la promotion des produits du terroir. Avez-vous senti une prise de conscience, pour valoriser ces produits, notamment chez les agriculteurs et autres producteurs ?

La réunion de Khenchela s’inscrit dans un programme de l'ONUDI, sur l’autonomisation des femmes en région MENA. Le ministère de l’Industrie et des Mines, interlocuteur de ce programme, a invité plusieurs associations à une réunion préliminaire, au cours de laquelle j'ai soumis 2 points qui ont été approuvés par les associations présentes :

1- au lieu d’une association, les 6 associations doivent intervenir dans ce programme, ce qui constitue une mutualisation des efforts pour un même objectif, et surtout un excellent exercice pour apprendre à travailler ensemble ;

2- à cibler la valorisation des fromages du terroir et les activités en amont et en aval.

Nous avons choisi, chacune, une wilaya, pour identifier et coacher les porteuses de projets. C’est ainsi que le programme suivant a été retenu : - ANFEDR à Batna - SÈVE à Khenchela - GEN à Tizi Ouzou, RAFA à Laghouat et L’AFEVE à Tipasa, puis AME à Annaba.

Nous ciblons les détentrices des savoir-faire locaux, les étudiantes en fin de cycle, surtout celles des filières en rapport, mais pas seulement, et aussi toute femme voulant investir dans ces créneaux. La tâche n'est pas facile pour identifier, inciter à la création d’entreprises et construire de vrais réseaux commerciaux où le produit algérien est fabriqué, emballé et vendu selon les normes mondiales. Il peut être attractif, à plus d un titre, surtout sur l’activité touristique. Il y a toute une pédagogie à développer pour faire prendre conscience de l’importance du savoir-faire et de la possibilité de devenir chef d’entreprise. L’État a mis en place plusieurs mécanismes et programmes que beaucoup ignorent, surtout dans les régions reculées du pays. Si les codes sociaux dans les grandes villes sont moins contraignants, dans certaines régions, il est encore assez difficile d'amener une femme à sauter le pas de l’entrepreneuriat, même très modeste. À Khenchela, nous avons rencontré une administration et une population très motivées, reste à construire tout le processus.



Quels sont les produits susceptibles d’en être la locomotive ?

Tout dépend de la région et de son potentiel. Pour le moment, nous nous attelons à la valorisation des fromages ancestraux dans 6 wilayas, ensuite, il y a fort à faire. Pour la seule région de Khenchela, il y a d’énormes potentialités, qui j espère seront valorisées.



A-t-on listé les produits ?

Très bonne question. Nous sommes très en retard par rapport à nos voisins. Je ne veux pas donner de chiffres, Ils sont sur internet. Notre richesse, inexploitée, en produits du terroir est immense. Je pense que nos ressources en hydrocarbures ont beaucoup inhibé la nécessité de connaître, de lister et de valoriser les produits du terroir. Ces produits ne sont pas tous bio, il faut faire très attention, car souvent l’amalgame est facile. Un produit du terroir n'est pas automatiquement bio, même si beaucoup le sont.



Faut-il un travail de sensibilisation à mener auprès des agriculteurs ?

Bien sûr, il faut non seulement un travail de sensibilisation des agriculteurs, et divers autres producteurs, mais il faut, aussi, que tous les intervenants soient formés.



Quel est le rôle des autorités, à l échelle nationale et locale ?

Les autorités, où qu’elles soient, ont un rôle central à jouer, pour répertorier les produits, répertorier les détendeurs du savoir-faire local et écrire cette mémoire des régions, et mettre en place des programmes de valorisation qui comprennent la traçabilité des produits et la labellisation et la facilitation de la commercialisation. Cela ne veut pas dire qu’elles doivent se substituer aux opérateurs, non, loin s’en faut. Mais c’est tout l’écosystème qui doit être organisé, pour être attractif et permettre un réel impact positif sur le développement local et même national.



Quelle est la plus-value attendue, et que peut apporter un produit labellisé ?

Comme je vous le disais, le produit labellisé n’est pas automatiquement un produit bio. Le label est un acte marketing qui permet de faire distinguer un produit sur le marché. En fonction du label, le produit prend de la valeur, c’est une plus-value au point de vue marchand, et, en général, il y a le respect d’un certain nombre de critères pour cela, tels que le respect de certaines normes. Par contre, pour revenir à ce programme que nous entreprenons actuellement pour valoriser les fromages du terroir algérien, nous allons les labelliser avec la plus-value bio.

Pour cela, il faut passer par un processus qui comprendra plusieurs étapes, et, à chaque étape, la synergie entre les pouvoirs publics, les producteurs, l’université et les associations est cruciale. Il s’agit de sortir nos produits de l’ombre et de leur donner une portée nationale et internationale. Faut-il rappeler que nous avons, en notre communauté à l’étranger, des clients potentiels qui seront nos meilleurs ambassadeurs, pour la promotion des produits de notre terroir ? Faut-il rappeler que le produit bio est de plus en plus recherché dans le monde ? Personnellement, j’ai longuement pratiqué le marché international à une époque où nous n’étions pas aidés. Aujourd’hui, l’État algérien consent énormément à l’encouragement de la production nationale et à l’exportation, je pense qu’il est plus aisé, maintenant, d’aller, avec professionnalisme bien sûr, sur les marchés extérieurs.

Je souhaite lancer un appel au mentorat des grandes entreprises, pour la promotion de nos produits du terroir sur les marchés extérieurs. C’est quoi ? Et comment ? Très simple, lorsqu'un géant de notre marché participe à un Salon ou à une foire, il peut faire l’effort d’abriter dans son espace, les petites entreprises productrices de nos produits du terroir, et en rapport avec son activité. J’ai tenté cette expérience, sans succès, il y a quelques années, avec l’aide du Centre international du commerce basé à Genève. Je suis sûre qu’il y aura plus de répondant maintenant, car le contexte a changé.

Il faut juste mutualiser nos efforts, et nous arriverons à valoriser nos richesses du terroir. J’y crois.

Entretien réalisé par : Nadia Kerraz