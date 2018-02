Le Coin du copiste : Un agenda chargÃ©

«Le Guide» est un petit journal en ligne qui vient de faire son apparition sur le Net. Il vient de nous faire parvenir la totalité de son contenu sur notre adresse mail avec la présentation sous la forme de panneaux en couleurs des programmes des différentes rubriques concernant presque toutes les activités artistiques qui ont lieu dans la capitale. C’est une sacrée aubaine pour les journalistes qui travaillent sur les informations culturelles qui ont lieu dans la semaine d’autant que les rédacteurs donnent quelques lignes pour chaque événement avec l’adresse précise où se déroule chaque manifestation. Ainsi pour ce week-end, ce guide nous oriente sur les principales activités avec pour ce numéro un gros plan sur les vernissages puisqu’ils sont au nombre de trois à avoir reçu des artistes peintres pour des expositions picturales qui annoncent le ton et la couleur des manifestations culturelles qui ont eut lieu ou se dérouleront prochainement. Bien que nous ne pourront pas noter tous les événements programmés dans cet agenda qui polarise l’attention du lecteur sur les sorties qu’il pourrait éventuellement effectuer en ville, on notera ici quelques-uns dont les algériens n’entendent pas souvent parler et qui font l’actualité cultuelle. La Casbah d’Alger est à l’honneur avec Djawla Aassimiya : Comme chaque samedi, l’équipe de Djawla Aassimiya avec le guide Kenza vous amène à visiter la Casbah d’Alger de haut en bas. Au programme : visite de plusieurs maisons et monuments historiques de la vielle ville, un déjeuner dans un restaurant à vue panoramique et un petit passage chez les artisans. Pour réserver veuillez envoyer les Noms et Prénoms des participants par SMS au numéro indiqué ci-dessous. Point de rencontre : à 10h30 à Bab Djdid, à côté de la brigade de la gendarmerie, en face de l'ancienne prison de Serkadji. Il est important de remarquer cette inauguration d’une nouvelle galerie d’art à Alger, avant-hier à 18 heures, avec une exposition collective d’artistes peintres. La galerie Bensemane, c’est son nom, vient enrichir le paysage artistique de la capitale avec une pléthore d’artistes peintres : Souhila Belbahar, Djahida Houadef, Dokman Amor Driss, Samia Choukal, Salim Ouarab et Fethi Benouniche. Enfin, on n’oubliera pas de relever cette avant-première du film algérien «M» de Omar Zeghad à la salle El Mougar sur lequel nous reviendrons dans nos colonnes : Il s’agit de la projection d’un premier film qui raconte l’histoire d’un groupe d’amateurs qui choisissent une grotte abandonnée pour tourner un film d’épouvante. Ils ne se doutent pas que cette même grotte abrite une force malveillante qui se manifeste dès leur profanation d’une tombe retrouvée dans une petite bifurcation… A suivre.

L. Graba