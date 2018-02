Programme du thÃ©Ã¢tre national algÃ©rien pour le mois de fÃ©vrier : Place aux reprÃ©sentations rÃ©gionales

Les passionnés du quatrième art auront à suivre, pendant le mois de février, plusieurs spectacles de théâtre ponctués par des soirées d’hommage, selon le programme affiché pas la direction du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA).

Après la clôture du festival national du théâtre professionnel FNTP et la présentation de pas moins de 16 spectacles, tous genres confondus, et en provenance de plusieurs théâtres régionaux du pays et la forte participation d’associations et de coopératives, le théâtre national algérien TNA travaille dans la continuité en continuant à donner vie et émotions à ce grand nombre de productions en assurant des spectacles tout au long de l’année. Le mythique ex-opéra d’Alger, plus ancien théâtre du monde arabe, continue sur sa lancée et renoue avec les amoureux des planches, qu’on qualifie souvent à tort de «public d’occasion», en proposant une programmation à tarif réduit pour ce mois de février.

A commencer par le théâtre régional d’El-Eulma qui présente «Noum lahna», mise en scène de Sofia Attia sur un texte d’Asmahane Menaouar, un spectacle prévu pour les soirées du mercredi 07 et jeudi 08 février. Les enfants auront leur part du gâteau avec un spectacle de magie avec l’artiste Ammar Boussouf lors de la matinée et l’après-midi du vendredi 09 février, ainsi qu’un spectacle de clown avec Mimo, la matinée du samedi 17 février. Un autre spectacle pour enfants est programmé à raison de deux séances, il s’agit de «Alam wa Amel» (douleurs et espoirs) du metteur en scène Abderezak Kouadri Habaz, produit par l’association «Essitar edahabi li masrah etifl» de Mostaganem.

Pour ce qui est des hommages, le théâtre national algérien et l’association du 3e millénaire organisent une cérémonie en hommage aux artistes El hadj Redjal et Mohamed Wadji lors de l’après-midi du samedi 10 février. Un autre hommage est au programme pour célébrer la journée nationale du Chahid. il s’agit d’une cérémonie qui devrait avoir lieu le vendredi 16 février sur l’initiative du TNA, les scouts musulmans algériens et le groupe «El Irchad» Casbah. un vibrant hommage serait rendu aux anciens scouts musulmans algériens.

Deux pièces de théâtre produites par le TNA, ayant connu un grand succès en 2017 avec des records d’affluence et une critique plutôt positive, seront présentées tout au long du mois de février, il s’agit d’«Omerta» du metteur en scène Ibrahim Chergui sur un texte de Missoum Medjahri, ainsi que «Torchaka» d’Ahmed Rezag.

Kader B.