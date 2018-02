Regard : Indissociables !

Ce n’est pas toujours évident de garder la pêche quand on a le moral à zéro… Cela peut se révéler encore plus difficile lorsqu’on fait face à une maladie, notamment rare ou difficile à supporter.

Il faut dire que les maladies affaiblissent aussi bien le physique que le psychique, il se peut même que les personnes les plus robustes n’arrivent plus à supporter ce poids au bout d’un moment. Cela se comprend tout à fait, car ce n’est pas facile de se réveiller chaque matin en sachant que son corps est épuisé par la prise de multiples médicaments, aux effets secondaires encore plus insupportables que la maladie, et qui usent, parfois, le corps à la longue.

Mais ce qu’on doit savoir, surtout, c’est que la difficulté de la maladie réside dans l’endurance, la douleur, la peine et le fait de vouloir parfois lâcher prise et abandonner, au lieu de résister et emprunter la voie de la guérison. C’est pour cette raison qu’il faut avoir une bonne volonté et essayer d’aller de l’avant pour pouvoir sortir de l’état d’anxiété qui accompagne la pathologie et s’aider soi-même à guérir et à mieux vivre la convalescence.

Combattre une maladie, tel le cancer, peut se révéler une entreprise pénible mais positive, quand on s’en sort plus fort, plus mature, plus courageux et aussi plus compatissant envers les autres.

Il suffit tout simplement d’avoir un bon moral, ce qui joue certainement un rôle extrêmement important dans la guérison. Si on veut aller mieux, il faut se battre tout en se mettant dans la tête qu’on est plus fort que sa maladie. Décider d’aller mieux et penser qu’on peut le faire est déjà un pas en avant, pour chaque patient qui souhaite faire des progrès et avancer dans le process de la guérison. Moral et guérison sont indissociables. L’état d’esprit du malade influence positivement ou négativement l’évolution de sa santé. Oui, un bon moral aide à se soigner et augmente même les cas de guérison pour les maladies graves. Quand le moral est bon, le corps est plus fort. Il faut y croire… Pour toute maladie, l’espoir est permis!

Sarah Sofi