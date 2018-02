AÃ¯n Defla : Aide Ã  40 familles dÃ©munies des rÃ©gions enclavÃ©es

Quarante familles démunies des régions enclavées de la wilaya d’Aïn Defla ont bénéficié d’aides à la faveur d’une caravane de solidarité organisée vendredi dernier par la Direction locale de l’action sociale (DAS). Des denrées alimentaires et des effets vestimentaires ont été, à l’occasion, offerts aux familles démunies, a indiqué le chargé du mouvement associatif à la même direction, Abdellah Belkacem, signalant que cette opération a concerné les régions de Khémis Miliana, Bordj Emir-Khaled, Bir Ould-Khélifa et Tarek-Ibn-Ziad. Entamées depuis quelques mois, ces opérations de solidarité se poursuivront jusqu’à la fin de la saison hivernale, a précisé M. Belkacem, saluant la contribution des associations caritatives locales et des bienfaiteurs pour leur réussite. Mettre du baume aux cœurs des personnes non épargnées par les vicissitudes de la vie, de surcroît pendant cette saison de froid, est une action des plus louables, a-t-il observé, émettant le souhait de voir le mouvement associatif redoubler de son activité à l’adresse de cette frange vulnérable de la société.

De son côté, l’association caritative «Bessma» poursuit ses actions de solidarité, lancées au début de la saison hivernale dans le cadre de l’opération «Pour un hiver chaud». Plus de 30 familles des régions de Zeddine et Belaâs (sud de la wilaya) se verront attribuer des denrées alimentaires et des effets vestimentaires à la faveur de cette opération de deux jours, lancée en coordination avec deux associations caritatives de Blida et Alger, selon le président de l’association «Bessma», Mohamed Guettar. (APS)