SolidaritÃ©, BÃ©char : Des repas chauds pour des sans-abri

Poursuivant ses actions de bienfaisance, dans le cadre de sa stratégie de proximité et en cette période où un grand froid sévit dans la région, les services de la sûreté de la wilaya de Béchar se rendent auprès des sans-abris, en vue de leur proposer des repas chauds. Une opération que la police entreprend avec la collaboration de la Direction de l’action sociale et de la solidarité, des Scouts musulmans algériens et de la Protection civile, en organisant des sorties nocturnes sur les différents lieux et places publics, préalablement recensés pour ces besoins et où ils retrouvent ces personnes entièrement démunies, passant leur nuit à la belle étoile, sous un froid glacial, n’ayant souvent pour couche que de simples cartons ramassés çà et là.

Cette action humanitaire est d’ailleurs menée par l’une des associations à caractère social «Association Ayadi Errahma», que nous avons eue l’occasion d’approcher lors de ses sorties dites d’urgence, en vue non seulement de distribuer des repas chauds aux sans-abris, mais également de s’inquiéter de leur situation. Cette association est même parvenue à retrouver les familles de certains sans-abris, de les prendre en charge jusqu’à leur retour dans leur foyer, à évacuer à ses frais les dépouilles de personnes décédées à Béchar et dont les familles ne peuvent se le permettre. Elle s’est aussi occupée de l’enterrement de personnes décédées à Béchar et dont les corps n’ont pas été réclamés par leurs proches. Bref, autant d’actions au profit de personnes nécessiteuses et de sans-abri, et dont une prise en charge, en cette période de froid, ne peut indubitablement que leur apporter de la chaleur.

Ramdane Bezza