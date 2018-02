Lutte contre le cancer : encourager le dÃ©pistage

Accompagner les patients, soutenir la recherche, relayer les messages de prévention et de sensibilisation... l’Association scientifique des étudiants en pharmacie d’Alger (Asepa) incite chacun à mener des actions pour faire reculer le cancer.

Elle a tenu à marquer la Journée mondiale contre le cancer, célébrée aujourd’hui au niveau de l’ensemble des wilayas du pays, par l’organisation, hier, et pour la première fois, du «World Cancer Day», qui vise à sensibiliser le plus grand nombre pour mieux lutter contre la maladie. Programmée durant toute la journée du week-end dans deux grandes stations du métro d’Alger (la Grande Poste et Ruisseau), cette action a pour but principal d’encourager le dépistage et de lutter contre cette pathologie qui constitue la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. Sur les lieux, les futurs pharmaciens de l’université d’Alger et les membres de l’association Asepa s’adressent aux citoyens regroupés au niveau des chapiteaux, pour les sensibiliser sur la maladie. Un accueil de sensibilisation y était organisé sur les deux points. «Le cancer va se construire au fil du temps, sans développer de symptômes particuliers. Lorsque le patient va en ressentir les premiers effets, on ne sera plus dans le dépistage, mais dans le diagnostic, et forcément, les conséquences ne seront pas les mêmes», explique un jeune membre de l’Association aux passants. Afin de mieux faire passer le message, des flyers et des rubans-sensibilisation aux différents cancers et qui incitent à la prévention, la détection et au traitement de ces pathologies ont été distribués aux passants. Sur les lieux, Hayet, Nabila et Sihem, trois femmes actives, estiment que cette campagne «est très utile. Elle nous permet de faire attention à notre santé et nous éveille sur certaines pratiques de prévention». Prévenir le cancer, c'est donner le plus de chance possible de limiter le risque personnel d'en être atteint. Cela, dit-on, ne peut maîtriser tous les facteurs susceptibles de provoquer un cancer, car le «risque zéro» n’existe pas, même avec un mode de vie conforme à toutes les recommandations, mais on peut agir sur certains d’entre eux en préservant notre santé au quotidien.



« Le médecin, le pharmacien et le patient voyagent ensemble »



«Sensibiliser le public à l'impact de leur comportement sur leur santé est une mission importante et une préoccupation constante de l’Asepa», souligne cette jeune spécialiste, qui précise qu’ «afin de réaliser ce volet de la mission, l’Asepa, dont la création remonte à octobre 2009, qui regroupe de jeunes et ambitieux pharmaciens, résidents et étudiants en pharmacie de l’Université d’Alger et qui s’appuie sur les plus récentes recherches et recommandations des groupes de recherche à l’échelle internationale, se penche sur ces questions de prévention. Elle s’inspire des meilleures pratiques en termes de sensibilisation, de prévention et de dépistage pour le plus grand bénéfice des citoyens et des patients», a-t-elle précisé. Et d’indiquer : «Chaque année et à chaque fois que l’occasion se présente, nous sensibilisons un nombre important de citoyens à travers nos kiosques d'information, nos entretiens et nos conférences éducatives.»

Citoyens et patients sont de plus en plus informés, tant mieux. «C’est un développement sociétal qu’il faut intégrer et auquel il faut répondre», estime notre interlocutrice. Et d’ajouter : «Nous n’avancerons jamais si nous restons dans un modèle conservatif de la relation patient-médecin. Discuter avec les patients améliore sa prise en charge. Les traitements sont de plus en plus complexes, souvent avec différentes phases qui se succèdent, on doit expliquer tout cela au citoyen. Il faut voir cette relation comme un partenariat ; le médecin, le pharmacien et le patient voyagent ensemble. Si le patient n’a pas les réponses à toutes ses questions, il peut se sentir perdu, il perd confiance, et peut même quitter le parcours», nous dit-elle.



50.000 nouveaux cas chaque année



Le cancer constitue encore, aujourd'hui, la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. Il fait beaucoup moins parler de lui, mais il tue. Pourtant, il se soigne et l'intérêt de cette journée est aussi de faire prendre conscience de l'utilité d'un dépistage précoce permettant d'arriver à une guérison. L'OMS estime que le cancer aura fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015 si aucune mesure n’est prise. C'est pour cette raison que des moyens importants sont mis en œuvre dans le but de faire reculer le poids de cette maladie partout dans le monde. En Algérie, le cancer est la deuxième cause de mortalité avec un pourcentage de 21%, derrière les maladies cardiovasculaires. On compte 50.000 nouveaux cas de cancer recensés chaque année, dont 1.500 enfants (soit une moyenne de 5 nouveaux cas par heure enregistrés chez les adultes, et 4 nouveaux cas par jour chez les enfants). Selon la direction de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, le Plan national anti-cancer, élaboré à l’initiative du chef de l’Etat, se veut un engagement résolu en faveur de l’accès aux soins gratuits de tous les malades affectés par celle pathologie. Il a permis de réaliser d’énormes progrès, que ce soit en chirurgie carcinologique, en oncologie médicale ou en radiothérapie. Ainsi, 15 centres de radiothérapie, dont cinq privés, sont actuellement fonctionnels sur tout le territoire national. Selon les spécialistes, le retard accumulé en 2012 est maintenant largement compensé, que ce soit au Centre du pays, à l’Est ou à l’Ouest. Ces réalisations ont permis de réduire les délais d’attente des malades à «6 mois» dans les hôpitaux publics, selon le président de la Société algérienne d’oncologie médicale, le professeur Kamel Bouzid.

Toutefois, le président de la Société algérienne d’oncologie médicale admet que des centres publics de radiothérapie souffrent encore de problèmes de maintenance, d’où les «arrêts répétitifs» des équipements de lutte contre cette maladie. Il faut dire que la gestion fait défaut dans certains hôpitaux publics, où certaines installations lourdes tombent souvent en panne !

S. S.