Grand Angle : Au-delÃ  du mea-culpa

A Tunis, devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le président français, Emmanuel Macron, a reconnu la responsabilité de l’Europe, des États-Unis et de quelques autres pays dans la situation chaotique actuelle de la Libye. «Nous avons collectivement plongé la Libye, depuis ces années, dans l’anomie, sans pouvoir régler la situation», aurait déclaré le président français, selon le Monde daté d’hier. Emmanuel Macron aurait même ajouté que «ceux qui ont pensé qu'on pouvait destituer des dirigeants ici ou là, décider ce qui était bon à des milliers de kilomètres, se sont trompés». Et au chef d’Etat français de poursuivre en affirmant penser «très profondément que ceux qui croient qu'on peut régler des conflits structurants pour toute la région (monde arabe) à des milliers de kilomètres se trompent». Même si dans le cas de la Libye, et d’autres pays —la Syrie, le Yémen et l’Irak, pour ne citer que ceux qui se trouvent aujourd’hui dans des situations de guerre civile en raison des ingérences étrangères—, il est impossible de remonter le temps et d’effacer le mal qui a été causé, car des dirigeants se sont «imaginés qu’(ils pouvaient) se substituer à la souveraineté d’un peuple pour décider de son futur», il n’en reste pas moins que de tels aveux doivent être médités afin que ces scénarios ne se reproduisent plus. Ce n’est pas par l’intervention militaire ou la manipulation de l’opposition que l’on pourra aider, si tant est que l’objectif recherché est l’instauration d’une réelle démocratie, les pays, les peuples à se libérer de la dictature et de l’oppression auxquelles ils sont soumis. D’autant que certaines puissances occidentales font dans le tri sélectif, dès lors qu’il s’agit de qualifier tel régime de dictatorial et tel autre de démocrate. Ces puissances occidentales, qui se prétendent soucieuses du bien-être des populations opprimées et du respect des droits humains, doivent comprendre que les choix qu’elles font pour les autres ne sont pas forcément ceux souhaités. Que les populations aspirent à plus de libertés individuelles, à plus de démocratie est un fait indéniable. C’est le propre de chaque être que de vouloir de meilleures conditions de vie et d’épanouissement, pour lui et ses enfants, dans un monde devenu, par la force des progrès technologiques, un petit village planétaire. Mais ces aspirations ne doivent pas servir de prétexte pour détruire des pays. La volonté de partager ces valeurs, que l’on pense être universelles, ne peut s’imposer par la force. Et si, aujourd’hui, les autres dirigeants des puissances occidentales pensent comme Emmanuel Macron, à charge pour eux de faire en sorte à mettre un terme aux souffrances endurées par les populations libyenne, syrienne, yéménite, en encourageant les parties au conflit à entamer de vraies négociations de paix sous l’égide de l’ONU.

Nadia K.