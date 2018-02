AprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s dâ€™un mineur au Maroc : GrÃ¨ve gÃ©nÃ©rale et nouvelle manifestation

Des milliers de personnes ont manifesté à Jerada (nord-est du Maroc) où une grève générale a été observée, au lendemain de la mort d'un mineur dans un puits de charbon, rapportent hier des médias locaux citant des témoins. Les manifestants se sont rassemblés vendredi devant la morgue de l'hôpital de Jerada, pour exprimer leur colère après la mort d'Abderrahmane Zakaria, 32 ans, piégé dans une galerie désaffectée d'extraction de charbon. Sa mort porte à trois le nombre de victimes dans ces «mines de la mort» depuis décembre. «Un important dispositif de sécurité a été déployé devant la morgue pour empêcher des habitants de se rassembler», a en outre indiqué un journaliste local, cité par l'AFP. Selon lui, les manifestants ont finalement pu se regrouper pour récupérer le corps et inhumer l'homme en début de soirée. Une grève générale avait par ailleurs été «largement suivie», ont rapporté des médias locaux, qui ont diffusé des images de rideaux baissés dans toute la ville. La ville de Jerada vit au rythme des manifestations pacifiques depuis la mort, fin décembre, de deux frères piégés dans un puits de cette ancienne cité minière. Les protestataires dénoncent l' «abandon» de leur ville, fustigent les «barrons du charbon» qui «profitent de la situation» et réclament une «alternative économique» aux «mines de la mort». Car depuis la fermeture, à la fin des années 90, d'une importante mine qui constituait la principale activité de la ville, des centaines de mineurs continuent de risquer leur vie pour extraire du charbon, que revendent des notables locaux grâce à des permis d'exploitation, selon la même source. Le Maroc a connu ces derniers mois deux autres mouvements de contestation sociale, dans le Rif (nord) après la mort tragique d'un marchand de poissons, en octobre 2016, broyé par un camion à ordures alors qu’il essayait de récupérer son poisson confisqué par la police, et dans le Sud désertique après des coupures d'eau liées à la surexploitation agricole.