ConfÃ©dÃ©ration africaine : Ã©lection de quatre nouveaux membres

Quatre nouveaux membres ont été élus au sein du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), en l'absence d'un représentant de l'Algérie, lors de la 40e Assemblée générale ordinaire (AGO) de l'instance dirigeante du football africain, tenue vendredi à Casablanca au Maroc. Ainsi, le Libyen Jamal El Jaafari ( zone Nord ), Augustin Senghor (Sénégal) (Zone Ouest A), le Burkinabè ( Zone Ouest B ) et le Centre-africain Patrice Edouard Ngaissona ( Zone centrale) représenteront leurs zones au sein du Comité exécutif.

Lors de cette AGO, la première du genre sous la présidence du Malgache Ahmad Ahmad, il a été procédé à l’approbation du procès-verbal de l’AGO tenue à Addis-Abeba (16 mars 2017) et des assemblées extraordinaires tenues, respectivement à Manama

(8 mai 2017) et Rabat

(21 juillet 2017).

Ont été également présentés les rapports d’activités concernant la période écoulée, le bilan des comptes révisés et le rapport de la commission d’audit et de conformité. Aux côtés de

M. Ahmad, cette 40e AGO

a été marquée par la présence du président de la FIFA, Gianni Infantino.