Mondial-2018 : Le PÃ©rou jouera contre la SuÃ¨de en amical

Le Pérou, adversaire de la France en Coupe du monde, rencontrera la Suède le 9 juin à Stockholm en match amical, une semaine avant son entrée en lice en Russie, a annoncé la Fédération péruvienne de football (FPF).

La FPF a indiqué sur son compte Twitter que la sélection nationale jouerait quatre matches amicaux face à «la Croatie, le 23 mars à Miami, l'Islande le 27»mars dans le New Jersey, l'Ecosse le 29 mai à Lima, et la Suède le 9 juin à Stockholm».

Le Pérou, dans le groupe C, débutera la compétition le 16 juin face au Danemark avant de rencontrer la France le 21 juin et l'Australie, le 26.

Après l'élimination surprise de l'Italie en barrage par la Suède, celle-ci retrouve dans le groupe F, l'Allemagne, le Mexique et la Corée du Sud contre qui elle débutera le 18 juin.