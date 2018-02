Radieuse : Hommage au champion du monde, le boxeur Yassa Mohamed

C'est en présence d'un public conséquent que la Radieuse, qui s'est déplacée d'Oran à Naciria (w. de Boumerdes), a rendu un vibrant hommage au champion du monde, le boxeur olympique,Yassa Mohamed. Le président de la Radieuse, Chafi Kada était entouré des anciens footballeurs, Hadj-Adlane, Drioueche, Hansal, Benchiha et Hamened, ainsi que les autorités locales de la wilaya de Boumerdes, dont le DJS et de nombreux fans du champion du monde.

Des trophées du mérite, des médailles et des cadeaux ont été remis au champion olympique qui était très ému, tout comme son père à ses côtés. Yassa a remercié la Sûreté nationale, à sa tête le Général-Major Abdelghani Hamel, pour son soutien à son égard, l'opérateur de téléphonie, Mobilis, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le nombreux public de connaisseurs de la boxe.

De son côté, le président de la Radieuse, Chafi Kada, a remercié le boxeur et son manager Khelifa pour le travail fourni qui leur a permis de lever haut et fort les couleurs algériennes et d'honorer leur pays : «Nous sommes venus à Naciria pour rendre hommage à ce grand champion de l'Algérie profonde qu'est Mohamed Yassa et je souhaite que les prospecteurs se tournent vers les localités de notre Algérie profonde»