C1/Real Madrid - Paris SG : Les billets au stade Bernabeu vite Ã©coulÃ©s

Le choc entre le Real Madrid et le Paris SG en huitièmes de finale aller de Ligue des champions le 14 février devrait afficher complet au stade Santiago-Bernabeu (81.044 places) ; les billets mis en vente au public ayant été rapidement écoulés cette semaine.

Sur le site internet du club merengue, un message d'erreur précisait vendredi que les billets étaient «épuisés» mais que certaines places pouvaient éventuellement être remises à la vente dans les prochains jours à mesure que les abonnés ne pouvant pas assister au match libéreraient leur siège. Selon le site internet du quotidien sportif madrilène Marca, les billets destinés au grand public, à savoir les non-abonnés et les non «socios» (supporters-actionnaires du club), se sont écoulés en 37 minutes face à la forte demande.

Marca relève d'ailleurs que sur une célèbre plate-forme en ligne de revente de billets, un supporter facétieux a remis sa place à la vente pour... 24.080 euros. Pour ce choc entre l'ambitieux PSG et le grand Real, le club double champion d'Europe en titre a mis en vente des billets grand public allant de 75 euros à 235 euros —hors places en loges.

C'est plus que l'an dernier au même stade de la compétition contre Naples (entre 65 et 215 euros) et sensiblement identique, en tenant compte de l'inflation, au prix pratiqué lors du huitième de finale contre Manchester United en 2013 (à partir de 70 euros).