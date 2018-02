Escrime, Coupe du monde de fleuret fÃ©minin (Ã©tape dâ€™Alger) : Les huit Ã©liminÃ©es dÃ¨s le 1er tour

Les huit escrimeuses algériennes engagées dans l'étape d'Alger de la Coupe du monde de fleuret féminin (seniors), qui a débuté à la salle Harcha-Hacene (Alger), ont été éliminées dès la phase de groupes qui s'est déroulée avec la participation de 122 fleurettistes. Les Algériennes El-Haouari Narimene, Ghazi Lila, Guemmar Chaïma Nihal, Khelfaoui Anissa, Khelfaoui Louiza, Mebarki Meriem, Tantast Yassmine et Zeboudj Sonia n'ont pas réussi à franchir le premier tour qui a regroupé 122 fleurettistes, réparties en 14 groupes de 7 athlètes et 4 de six groupes, avec des matchs joués en système de 5 touches en 3 minutes de temps et un rajout d'une minute en cas d'égalité. Ce premier tour a permis la qualification de 112 escrimeuses auxquels s'ajoutent les 16 exemptées du 1er tour pour constituer le tableau des 128 qui se dispute actuellement, avec élimination directe en 15 touches, pour atteindre en fin de journée le tour des 64. La compétition reprendra samedi à partir de 8h30, avec le tableau 64 qui se poursuivra jusqu'à la finale, programmée en fin d'après-midi (18h00). Une fois, les épreuves individuelles terminées, la compétition par équipes prendra le relais, dimanche (9h00) avec les éliminations directes, à partir du tableau des 16. 139 fleurettistes sont présentes à l'étape d'Alger de la Coupe du monde de fleuret féminin (seniors), dont plusieurs joueuses de classe mondiale, notamment la N.1, la Russe, Inna Deriglazova, la N.2, l'Italienne, Alice Volpi, entre autres. Dans l'épreuve par équipes, l'Algérie sera représentée par les fleurettistes Anissa Khelfaoui

(43e mondial/2017-2018), Meriem Mebarki et Sonia Zeboudj (278e) et Narimène El-Haouari (495e). L'étape d'Alger de la Coupe du monde de fleuret féminin (seniors), l'unique en Afrique, en est à sa 5e édition consécutive.