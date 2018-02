Lutte, Entretien avec Sid Azara Bachir, 3e au championnat du monde : Â« Les pouvoirs publics et le COA doivent nous aider Ã  progresser Â»

Dans cette discipline, les pôles qui dominent sont connus : les Russes, les sportifs d'Asie et notamment ceux de l'ex-bloc soviétique, les Iraniens, les Américains et même les égyptiens. Sid Azara Brahim (82 kg) (gréco-romain) est un sûr espoir, lui qui avait obtenu en 2017 au Championnat du monde la médaille de bronze. Ce qui constitue une grande performance. Toutefois, pour aller de l'avant, il faut que les pouvoirs publics et le COA soient derrière lui afin qu'ils puissent bien se préparer à l'étranger contre de grands sparring partners et aussi participer à des tournois ou stages de haut niveau. Toujours est-il, il travaille d'arrache-pied afin de faire un bon résultat au championnat d’Afrique qui aura lieu ce 09 février, à Lagos, Nigeria, mais aussi le Mondial et surtout les JO que Tokyo organise en 2020. Tous les observateurs affirment qu'il est, peut-être, le seul capable de nous valoir une médaille d'or en 2020 au Japon.



Comment s'est déroulé votre dernier stage de préparation en Bulgarie ?

«Il s'est déroulé dans de très bonnes conditions. On a bien travaillé. D'ailleurs, on vient de rentrer. C'était le mercredi 31 janvier. Ce stage a été très bénéfique pour nous. On est rentré à 2 heures du matin. On s'est préparé avec l'équipe de Bulgarie qui était au complet dans toutes les catégories. Il y avait aussi la présence de la sélection de lutte italienne. On a appris beaucoup de choses auprès de ces équipes. Il faut dire qu'on a effectué beaucoup d'efforts et notre préparation a été une réussite. On est fatigué, mais c'est très utile pour mieux négocier ce qui nous attend à Lagos au championnat d'Afrique, mais aussi pour plus tard».



Comment se présente le championnat d'Afrique de lutte qui aura lieu à Lagos au Nigeria ces jours-ci ?

«On ira au Nigeria pour réaliser un très bon résultat et montrer que la lutte algérienne est toujours compétitive et qu'elle possède un bon niveau sur le continent. Mes camarades et moi, nous sommes tous prêts à relever le défi qui se présente à nous. La FALA nous a donnés tous les moyens en mettant même l'élément humain à notre disposition. Rabah Chebah accorde une grande importance à la réussite de cette discipline sur le plan interne, africain et surtout international. Il faut dire aussi que le MJS, le COA restent derrière nous. On ne peut que les remercier pour ce qu'ils font pour nous. On aimerait qu'ils fassent encore plus pour nous envoyer le plus souvent à des stages à l'étranger. On n'est pas rentré chez-nous, puisqu'on est en stage bloqué à Souidania jusqu'au 04 février, date de notre départ pour Lagos où aura lieu ce championnat d'Afrique, ce 09

février. Il faut préciser que cette compétition africaine concerne les catégories cadettes, juniors et séniors dans les deux sexes (filles et garçons). On fera honneur à l'Algérie, inchallah !».



Quel sera votre objectif ?

«Personnellement, mon principal objectif, ce sera les JO de Tokyo en 2020. Il y a aussi le championnat d'Afrique, mais aussi le championnat du Monde dans quelques mois. On est vraiment «gonflé à bloc» pour réussir quelque chose de probant dans ces compétitions et notamment les JO qui restent ma fixation personnelle».



Avez-vous les moyens pour vous surpasser dans les grands évènements à venir ?

«Je le redis une fois encore que la FALA est derrière nous. Une attitude qui ne peut que nous galvaniser à aller de l'avant et surtout donner tout ce que l'on a dans les «tripes». C'est pour cette raison qu'on reste optimiste. Il y a aussi le MJS qui ne lésine pas sur les moyens pour nous pousser à aller de l'avant. On peut aussi dire la même chose du COA. Comme j'avais remporté la médaille de bronze au dernier Mondial de lutte, il me faut une préparation spéciale pour battre les meilleurs de la discipline et surtout ceux qui évoluent dans ma catégorie de poids (82 kg) où rien n'est facile ".



Entretien réalisé

par : Hamid Gharbi