Dans la lucarne : Des analystes qui se contredisent

C’est devenu une mode qui semble s’imposer à tous, eu égard à sa régularité, mais aussi son «insolence». En effet, les observateurs restent ahuris devant certains consultants qui ne prennent pas de «gants» pour dire ce qu’ils ont envie de dire. C’est franchement une «gymnastique de l’esprit» qui laisse tout le monde un peu ahuri par ce qui se dit ces derniers temps sur les plateaux TV. Lorsqu’on ne maîtrise ni le «verbe» ni la «science», cela devient tout simplement problématique, surtout que l’objectif recherché, c’est l’éducation des masses par le sport. Car, tout le monde sait que le sport en général, et plus particulièrement le football, est suivi par une large frange de la population. Il est un peu le froment, voire même l’air qu’on respire. En un mot, l’oxygène pour tous ceux qui n’y vont pas à l’opéra ou au théâtre. Le fait de suivre ou regarder le football sur place ou devant le «tube cathodique» fait partie presque d’un fait culturel. Les masses ne peuvent pas prétendre à une autre éducation plus facile et surtout accessible à toutes les catégories, notamment les plus démunies. Ceci dit, le football est donc très important aux yeux de ces populations qui lui accordent une importance qui dépasse presque l’entendement. Ces derniers temps, cela se reproduit à chaque rencontre importance où on ne s’embarrasse pas de «sortir l’artillerie» comme l’on dit. On répète presque la même chose en disant qu’on a «vu un match moyen, voire faible». D’ailleurs, ils ajoutent que «notre championnat national est faible par rapport au championnat saoudien». Ce genre d’affirmation, balancée à la face de tous sans retenue, ne fait que mettre en « rogne » les spécialistes qui connaissent un bon bout sur le football national. D’abord, il est difficile de juger notre jeu à onze. Car, sur le plan international, il y a à peine quatre ans, il est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de la coupe du monde de football qui s’est déroulée au Brésil (2014). Sur le plan local, qui nous intéresse plus que tout, notre football est loin d’être ridicule. On arrive à placer jusqu’à trois équipes en phase finale des compétitions africaines. Sans le «jeu de coulisses», on aurait pu prétendre à mieux. Car la «pâte» existe et en profusion. Si aujourd’hui, on dit que le football algérien est en net recul par rapport à son homologue saoudien est archi-faux. Dans ce cas, pourquoi on se retourne à notre pays pour faire ses «emplettes». Car, ils ont non seulement compris que notre football «pullule» de joueurs talentueux, mais aussi qui ne sont pas assez coûteux par rapport aux autres joueurs. Par le passé, on ramenait du Brésil et d’autres contrées du monde les éléments dont ils avaient besoin moyennant des offres mirobolantes. La situation financière de ce pays est telle qu’il faudra revoir tout simplement la politique d’ensemble relative au recrutement. Dire de nos jours que notre championnat est faible équivaut à dire que l’entraîneur national, Rabah Madjer, ne pourra plus compter sur le potentiel local étant loin du compte sur le plan technique. Hier, on se battait corps et âme pour que les locaux soient en ENA, aujourd’hui, on adopte une autre politique. Un changement dans la façon de poser la problématique joueurs locaux-joueurs «pros» qui est en train de désarçonner tous les observateurs. Ils ne comprennent pas l’attitude de certains qui changent de «casaque» comme en change de «chemise» assez rapidement. Sont-ils amnésiques ? Cela ne peut pas aider notre football et nos footballeurs locaux à atteindre le firmament. C'est-à-dire l’équipe nationale qui est aujourd’hui à dominance joueurs venus de l’hexagone ou des autres pays européens. Ce n’est pas l’objectif recherché par tous. Laissez notre championnat tranquille en ne cessant de le critiquer, à tort ou à raison !

Hamid Gharbi