Jeunesse et mÃ©dias : Lâ€™AlgÃ©rie bÃ©nÃ©ficiaire dâ€™un programme avec lâ€™UE

Canal France International (CFI) a annoncé, jeudi à Paris, qu’il lance un projet de 2 millions d’euros, financé par la Commission européenne, pour soutenir la jeunesse du monde arabe, dont l’Algérie, à travers les médias numériques. Le projet en question s’appelle «Youthroom», et se déroulera pendant 4 ans. «Il accompagnera 20 initiatives en provenance d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Libye, d’Égypte, de Palestine, de Syrie, du Liban et de Jordanie», selon un communiqué du CFI.

Le mois prochain, un appel à candidatures sera lancé, pour présélectionner les 30 meilleurs projets consacrés à des contenus numériques répondant aux attentes des jeunes et leur permettant de s’impliquer dans la vie publique et locale. «Un hackathon rassemblera les équipes autour de projets pour développer des programmes numériques innovants en quelques heures, et les 10 meilleurs projets recevront une subvention de 60.000 euros et bénéficieront également d’un accompagnement personnalisé tout au long de la mise en œuvre de leur projet», selon la même source. Des sessions de travail regrouperont ces lauréats, pour échanger et favoriser une dynamique de groupe régionale. Par ailleurs, un second appel à candidatures sera lancé en septembre prochain, pour retenir 10 autres projets.

Depuis 2012, CFI co-organise, avec l’Institut français, le projet SafirLab qui soutient chaque année une vingtaine de jeunes porteurs de projets, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, engagés sur les questions de société civile et de médias. Cette agence française de coopération médias, qui dépend du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, a également soutenu 20 médias numériques innovants du monde arabe, entre 2014 et 2016, à travers le projet «Ebticar», financé par l’Union européenne, pour «favoriser l’échange et le débat au sein des sociétés, et contribuer au développement économique du sud de la méditerranée par le renforcement des médias». (APS)