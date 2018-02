Diffusion de la radio numÃ©rique : TDA se prÃ©pare

Dans la perspective de la migration de la diffusion radio analogique FM vers la radio numérique terrestre (T-DAB), un émetteur-pilote sera mis en service à Tamentfoust, en février, indique Télédiffusion d’Algérie (TDA), dans un communiqué rendu public jeudi. L’objectif à travers cette nouvelle acquisition porte sur la diffusion d’un bouquet de chaînes radio de l’EPRS vers les localités du centre et de l’est d’Alger. «L’utilisation de cette technologie de dernière génération est une première en Algérie», précise-t-on de même source. La préparation menée par l’entreprise publique obéit à la logique de mieux maîtriser cette technologie, appuie-t-on. Télédiffusion d’Algérie (TDA) s’attelle par ailleurs à renforcer ses capacités de diffusion radiophonique, à travers l’installation de nouveaux émetteurs FM à l’échelle nationale.

«Afin d’améliorer la diffusion radiophonique au niveau national, TDA continue d’installer de nouveaux émetteurs FM dans tout le pays», précise la même source, tout en indiquant que les wilayas de Djelfa et de Ghardaïa ont bénéficié tout récemment de la mise en service de ces appareils. Ainsi, la wilaya de Djelfa s’est dotée, le 28 janvier 2018, de quatre émetteurs FM d’une puissance de 250 watts, installés au centre Sidi Maâbad, et dont l’entrée en service, prévue prochainement, contribuera à la réception des chaînes nationales et de la chaîne locale pour les habitants de cette wilaya, est-il détaillé. Par ailleurs, un émetteur FM de 100 watts a été installé, le 30 janvier 2018, à El-Guerrara (Ghardaïa), fait encore savoir TDA, notant que cette installation, dédiée à la diffusion de la Chaîne I, s’ajoute à l’émetteur, de même puissance, en service actuellement pour la diffusion de la chaîne locale, tandis qu’un autre émetteur de 100 watts sera pourvu incessamment pour la diffusion de la Chaîne II. En outre, et afin d’améliorer la couverture radio de cette wilaya, il est également prévu la mise en service de trois émetteurs FM de grande puissance (2kW), au niveau de son chef-lieu, afin de couvrir l’ensemble de ses localités.

K. A.