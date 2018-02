Ã‰CLAIRAGE : Plaidoyer

Le Conseil de sécurité de l'ONU, dont la présidence tournante est assurée par le Koweït, recevra le 20 février le président palestinien Mahmoud Abbas. Sa venue est «importante» a indiqué le président en exercice du Conseil. Et pour cause, le dirigeant palestinien aura, à défaut de changer le cours de l'histoire, la possibilité de s'exprimer devant les membres du Conseil et de les mettre devant leurs responsabilités. Il portera la voix du peuple palestinien et plaidera une nouvelle fois sa cause légitime. Face aux quinze membres, il démontrera ce courage dont l'ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies l'en croit dépourvu et dénoncera la position de l'administration Trump sur ce dossier qui constitue, en définitive, le véritable obstacle posé sur le chemin d'un accord de paix avec Israël. En effet, si le processus est dans l'impasse depuis 2014, c'est à cause de Washington qui pense que c'est aux Palestiniens seulement de faire «ce qu'il faut pour parvenir à la paix», sans exiger quoi que ce soit d'Israël. Dès lors ce n'est pas «manquer de respect» aux Etats-Unis que de refuser de recevoir son chef de la diplomatie, c'est juste préserver ce qui reste de la dignité d'un peuple dont le seul tort est de revendiquer la création de son Etat. En rejetant tout rôle des Etats-Unis, dans le processus de recherche de paix, M. Abbas ne manquera pas, ce 20 février, de souligner qu'il n'«a pas insulté le Président américain», mais qu'il l'a mis devant ses responsabilités. Car lorsque l'ambassadrice américaine déclare que «pour obtenir des résultats historiques, nous avons besoin de dirigeants courageux», force est de lui rappeler que cette remarque vaut également pour le Président américain. En rompant avec la ligne de la diplomatie internationale et américaine sur le dossier palestino-israélien, le Président américain a fait preuve d'un alignement et d'un parti pris qu'il est difficile de cautionner, y compris par les Européens.

«Rien sans les Etats-Unis, mais rien où les Etats-Unis agiraient seuls», avait résumé, mercredi la diplomate en chef de l'UE, Federica Mogherini, avant une réunion du groupe de donateurs international pour la Palestine à Bruxelles. Du côté de la Ligue arabe, les Etats membres estiment que «Washington s'était retiré comme parrain et intermédiaire du processus de paix» au Proche-Orient et appellent désormais «à la création d'un mécanisme international multilatéral sous la houlette de l'ONU» pour parrainer ce processus de paix.

Mais il y a peu de chances que ces appels fassent fléchir le Président Trump.

Nadia K.