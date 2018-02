Le chef du Hamas sur la Â« liste de terroristes Â» : Lâ€™OLP et la Turquie condamnent

Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat, a condamné jeudi dernier la décision des Etats-Unis d'ajouter le chef du mouvement de résistance palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, sur leur «liste des terroristes». «L'OLP rejette et condamne la décision du département américain des Finances d'ajouter le chef du mouvement Hamas, Ismaïl Haniyeh, sur sa liste des terroristes», a déclaré M. Erekat dans un communiqué de presse. Mercredi, le département d'Etat américain avait déjà ajouté Ismaïl Haniyeh à sa «liste des terroristes» mondiaux spécialement désignés, aux côtés de trois groupes. Le Hamas a critiqué cette décision des Etats-Unis, la qualifiant de «ridicule». «Cette décision ne brisera jamais notre détermination à poursuivre la résistance jusqu'à ce que nous soyons libérés de l'occupation israélienne», a déclaré le porte-parole du Hamas à Ghaza, Hazem Qassem. La Turquie a également critiqué vendredi cette décision de Washington de placer le chef du mouvement de résistance palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, sur sa liste «terroriste», émettant le souhait qu'elle n'aurait pas d'impact sur l'aide turque fournie à Ghaza. «Il est évident que cette décision, qui fait fi du fait que le Hamas est un acteur réel et important de la vie politique palestinienne, ne peut contribuer d'aucune manière à une solution juste, exhaustive et durable du conflit israélo-palestinien», a déclaré dans un communiqué le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Hami Aksoy. «Nous espérons que cette décision n'aura pas un impact négatif sur l'aide humanitaire et en matière de développement que notre pays fournit à la bande de Ghaza», a ajouté le porte-parole. Il s'est aussi dit inquiet quant aux répercussions que la mesure américaine pourrait avoir sur les efforts de réconciliation interpalestinienne entre le Hamas dirigé par M. Haniyeh et le Fatah, le mouvement du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le Hamas était déjà depuis 1997 sur la liste américaine des «organisations terroristes étrangères». Son chef a été ajouté sur une autre liste, celle des «terroristes mondiaux spécialement désignés».

(APS)