Le ministre palestinien de lâ€™Information Ã  Alger : Â« Nous ne renoncerons pas aux frontiÃ¨res de 1967 Â»

Le ministre palestinien de l'Information, Mohamed Assaf, a affirmé, hier à Alger, que l'Autorité palestinienne ne renoncera pas aux frontières de 1967, indiquant que les États-Unis n'auront, à l'avenir, aucun rôle dans le processus de paix, en dehors d'un mécanisme international multilatéral sous l'égide de l'ONU.

S’exprimant au cours d’une conférence de presse tenue au siège de l’ambassade de la Palestine à Alger, M. Assaf a déclaré que les Etats-Unis adoptent, au quotidien, une nouvelle position, soulignant que ces positions ont pour véritable objectif d'exercer une pression sur l'Autorité palestinienne et tenter de provoquer le peuple palestinien pour l'amener à renoncer à sa cause.

«Nous refusons toute pression. Si Washington cherche des concessions à travers cette démarche, elle échouera comme ce fut le cas par le passé, car nous ne renoncerons pas à l'instauration d'un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967, avec pour capitale Al-Qods Est», a-t-il martelé.

La décision du Président américain, Donald Trump, de proclamer Al Qods capitale d'Israël est «une tentative visant à saper la cause palestinienne, à faire sortir Al Qods du cercle du conflit et à expulser les Palestiniens de cette ville sainte», a-t-il soutenu, soulignant que cette décision «est rejetée et que le Président américain doit la revoir».

«L'Administration américaine est responsable de l'échec des pourparlers de paix, vu son parti pris pour Israël», a déclaré le ministre palestinien.

Evoquant les innombrables actions de solidarité du peuple algérien envers le peuple palestinien, M. Assaf a cité, entre autres, le large mouvement de solidarité exprimé par l’ensemble des Algériens, pour la cause palestinienne suite à la décision de Trump de reconnaître El Qods comme capitale d’Israël. Le ministre palestinien a également tenu à exprimer sa grande joie de se trouver, pour la première fois, sur la terre d’un million et demi de chouhada qui a donné et donne toujours des leçons sur le sacrifice.

Il a, dans ce contexte, tenu à saluer le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour son soutien indéfectible à la cause palestinienne et sa solidarité avec le peuple et les dirigeants palestiniens. «La position constante de l’Algérie, Etat et peuple, à l’égard de la cause palestinienne et l’appui du principe de son droit à fonder un Etat indépendant n’est plus à démontrer», a-t-il précisé.

M. Assaf, qui considère que le dossier de la réconciliation palestinienne permettra de conforter l'unité nationale, appelle le mouvement Hamas à «faire prévaloir l'intérêt suprême du pays» à la lumière des derniers développements de la situation concernant Al Qods. Le ministre palestinien a également évoqué la stratégie de son pays pour la prochaine étape visant notamment à «renforcer la résilience palestinienne, activer la résistance et à réaliser la réconciliation nationale sur tous les plans». Il a indiqué, à ce propos, que les visites effectuées par le président palestinien, Mahmoud Abbas, en Chine et à Bruxelles, et celles qui le conduiront en Russie et dans d'autres pays, outre la demande de la qualité de membre à part entière au sein de l'ONU et de membre au sein d'organisations internationales ainsi que la demande de reconnaissance internationale de l'Etat de Palestine, sont autant de démarches qui s'inscrivent dans le cadre de la mobilisation du soutien international au rejet de la décision américaine concernant Al-Qods et pour l'établissement d'un Etat palestinien indépendant selon les frontières de 1967.

M. Assaf a salué, en outre, la position internationale «honorable» rejetant la décision américaine concernant Al-Qods.

Le ministre palestinien avait tenu ces déclarations lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite en Algérie à l'invitation du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'information. Plusieurs accords de coopération ont été signés au terme de cette visite que le responsable palestinien a qualifiée de «réussie». Dans son intervention, le ministre et Superviseur général des médias officiels de la Palestine a adressé ses remerciements à son homologue algérien, M. Djamel Kaouane, pour l’invitation qui, selon ses termes, «a ouvert les perspectives pour une coopération bilatérale des plus prometteuses entre les deux pays dans le secteur de la communication».

Des accords bilatéraux ont été signés entre les deux ministères, les télévisions nationales des deux pays, la Radio algérienne et son homologue palestinienne et entre l'Agence d'informations nationale Algérie presse service (APS) et l'Agence de presse palestinienne (WAFA), des accords, a-t-il soutenu, qui consacrent la relation historique entre les deux pays.

Le ministre palestinien a affirmé que la priorité sera accordée aux Algériens pour l'obtention d'informations à partir des territoires palestiniens occupés, précisant que ce sont les médias qui dévoilent les violations israéliennes contre le peuple palestinien, c'est pourquoi l'occupant israélien cible les journalistes palestiniens pour les empêcher de dénoncer sa politique hostile. M. Assaf a salué les médias algériens et leurs efforts pour le triomphe de la cause palestinienne, une démarche qui traduit, a-t-il dit, «le soutien du gouvernement et du peuple algériens à la Palestine». Il a dénoncé la position «sévère» de certains médias arabes à l'égard de la cause palestinienne, qui tend à «affaiblir l'unité arabe».

Selon M. Assaf «cette coopération en matière d’échanges d’information vient pour confirmer l’engagement de l’Algérie pour la cause palestinienne et traduit parfaitement la volonté commune de contribuer au renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays».



Soutien indéfectible de l’Algérie à la cause palestinienne



« L’information et la communication constituent un important instrument de lutte permettant de dévoiler à l’opinion internationale le vrai visage de l’occupant israélien et de divulguer ses crimes», a-t-il expliqué, ajoutant que «ces crimes ciblent en premier lieu les journalistes et les médias».

Poursuivant ses propos, M. Assaf a fait savoir que l’occupant israélien est actuellement conscient du rôle très engagé des médias palestiniens qui constituent, dit-il, le témoin oculaire sur ses crimes. Il a, dans le contexte, rappelé les différents actes criminels qui ont visé des journalistes palestiniens lors de l’accomplissement de leurs missions. «Malgré ces actes, le journaliste palestinien est plus que déterminé à accomplir sa mission, celle de lutter pour la cause juste de son pays et de défendre les droits légitimes du peuple auquel il appartient», a-t-il déclaré.

Saisissant l’occasion, le ministre a évoqué la situation qui prévaut, actuellement, en Palestine, faisant part, dans ce sillage, de la stratégie adoptée par l’Etat palestinien dans la continuité de la résistance et cela jusqu’à la libération des terres sacrées.

Il convient de rappeler que le ministre et Superviseur général de la Télévision, de la Radio et de l'Agence palestinienne de presse Wafa, qui était accompagné d’une importante délégation du secteur de la Communication de l’Etat de Palestine, a visité les sièges des grands médias nationaux, tels que la Télévision algérienne, la radio et de l’agence de presse APS.

Kamélia Hadjib