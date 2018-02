Ligne ferroviaire vers lâ€™AÃ©roport Houari-Boumediene : M. ZaÃ¢lane en visite sur le chantier

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a enjoint, jeudi à Alger, les parties concernées de procéder à la livraison de la ligne ferroviaire reliant la gare de Bab Ezzouar à l'Aéroport international Houari- Boumediene (Alger) et à sa mise en service, parallèlement à l'inauguration de la nouvelle extension de l'aéroport, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre a effectué une visite de travail et d'inspection au projet de liaison du réseau ferroviaire à l'aéroport d'Alger Houari-Boumediene, dans le cadre du suivi des différents projets du secteur, précise la même source. M. Zaalane a insisté sur l'impératif de livrer cette ligne et de la mettre en service, parallèlement à l'inauguration de la nouvelle extension de l'aéroport. Il a enjoint toutes les parties concernées de «redoubler d'efforts et de se doter de tous les moyens matériels et humains» afin que le projet soit livré dans son intégralité. Selon le ministre, ce projet de voie ferrée, qui relie Bab Ezzouar à l'aéroport d'Alger Houari-Boumedienne sur une distance de 2,8 km, comprend un tunnel long de 1,4 km sous la rocade autoroutière sud reliant Dar El Beida-Ben Aknoun, ajoute la même source. (APS)