Conservation et utilisation des zones humides : lâ€™Ã©tat poursuivra ses efforts

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a indiqué que son département a procédé à la classification de 50 sites sur la liste Ramsar. «L’Algérie, en ratifiant la Convention de Ramsar, s’est engagée à préserver ses zones humides pour assurer leur conservation et leur exploitation rationnelle et durable, ce qui implique l’ensemble des secteurs», a indiqué, hier, le ministre à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des zones humides.

Une célébration a eu lieu au barrage de Djorf Ettorba (Béchar). «Des efforts soutenus sont déployés par notre secteur, pour la préservation, la valorisation et le maintien de l’équilibre écologique de ces zones, à travers la mise en place d’une stratégie nationale multisectorielle permettant d’assurer une conservation et un développement durable de ces milieux pour garantir le bien-être humain à l’avenir», a ajouté le ministre.

Dans cette optique, il fera savoir que « l’Etat garantit l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures». Bouazghi est revenu sur les efforts qui sont consentis pour soutenir la mise en œuvre de la politique nationale de protection des ressources naturelles, de l’environnement et du développement durable, à travers la mise en place de plusieurs mécanismes de financement et d’incitation. Il a cité, entre autres, le plan national de développement agricole (PNDA), lancé en septembre 2000, dont les principaux programmes intègrent fortement les dimensions de gestion durable et de protection des ressources naturelles. Le premier responsable du secteur a tenu à préciser que le choix de la wilaya de Bechar ne s’est pas fait «fortuitement», compte tenu de la forte symbolique qui lie cette région saharienne aux incontournables oasis qui la composent, réceptacles et haut lieux de pratiques agricoles multiséculaires développées en milieu aride, où s’érigent des formes d’agriculture durable parfaitement adaptées aux conditions écologiques particulières de cette wilaya.

Le ministre précise que l’Algérie, à l’instar des autres pays de la Méditerranée, renferme une grande diversité de zones humides, caractérisées par un large éventail typologique de lacs, marais, chotts, sebkhas, dayas, gueltas, salines et même des oasis qui constituent un patrimoine considérable, du fait de leur richesse en biodiversité et des services éco-systémiques inestimables qu’elles fournissent.

