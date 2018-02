Formation Professionnelle : La rÃ©novation du vieux bÃ¢ti parmi les nouvelles spÃ©cialitÃ©s

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, en visite d'inspection et de travail dans la wilaya d'Alger, a pu constater de visu l'état de fonctionnement des centres de formation, de même que le niveau de qualification des jeunes stagiaires spécialisés dans la restauration et la rénovation du vieux bâti. Très agréablement surpris par la qualité du travail fourni, le ministre a mis en avant l'intérêt grandissant des jeunes pour cette nouvelle spécialité. Il fera part, d'emblée, dans ses propos, du recensement de « plus de 18.000 nouveaux stagiaires entrés en septembre 2017, dont 8.000 en formation résidentielle et 10.500 apprentis au niveau des établissements du pays». Le ministre signalera aussi que durant la période s'étalant de 2015 à 2017, les différents centres de la formation professionnelle ont pris en charge l'apprentissage d'un peu plus de 100.000 stagiaires dans une trentaine de spécialités liées au programme de restauration, de réhabilitation et de rénovation du vieux bâti, en sus de pas moins de 6.000 employés dans le cadre de la formation contractuelle. Accompagné par le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, le membre du gouvernement a souligné que son département « est déterminé à poursuivre le processus de développement des formations dans ce même domaine». Mohamed Mebarki a mis l'accent en outre sur l'important apport de son secteur dans la formation et la fourniture d'une main-d'œuvre qualifiée aux spécialités de la restauration et la rénovation des bâtisses. Il rappellera, d'ailleurs, non sans satisfaction, les différentes conventions paraphées entre la Direction de la formation professionnelle d'Alger et les partenaires économiques chargés de réhabiliter les vieilles bâtisses, indiquant que « c'est le meilleur moyen de définir le rôle de chaque partie». Dans le même contexte, le ministre a affirmé que le nombre de spécialités intégrées dans la nomenclature des branches et de spécialités a grimpé de 20 à 30 depuis 2012, à l'instar des spécialités liées à l'apprentissage de l'étanchéité, la porcelaine, la mosaïque, la serrurerie et la ferronnerie, ajoutées en 1995. Disponibles au niveau de 11 wilayas, ces spécialités «fourniront les compétences nécessaires pour le secteur de l'habitat et de la ville», a-t-il indiqué, soulignant l'importance de ces métiers pour la création de richesses et d'emplois. Concernant la wilaya d'Alger, le ministre a précisé que le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels «avait acquis une grande expérience», et ce, depuis l'année 2003, qui a vu le lancement des formations de niveau 5 (technicien supérieur) et celle se rapportant au travailleur qualifié dans la restauration du vieux bâti au niveau du centre Ourida- Meddad à Alger, ainsi que « la création d'annexes agréées au niveau de l'institut national de la formation professionnelle de Kouba, Alger». En effet, les stagiaires de la wilaya d'Alger ont bénéficié de formations pratiques au niveau de plusieurs sites, en l'occurrence Bastion-23, Dar Aziza, Dar-Soltane, Notre-Dame d'Afrique, Mosquée Ketchaoua et les Cinq Fontaines de la Casbah, indique le même responsable. Pour faire face aux difficultés de recrutement des enseignants dans ces spécialités, le ministre a précisé que son département a opté pour «la formation par apprentissage», soit la formation pratique en milieu professionnel. Le ministre soulignera, à ce propos, que son secteur a lancé un programme pour la formation des formateurs dans les spécialités de maçon-restaurateur et de technicien supérieur superviseur de chantiers de restauration, qui doit prendre fin l'année en cours.

Mohamed Mendaci