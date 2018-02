Liste des 851 produits interdits Ã  lâ€™importation : Suivi quotidien et Ã©valuation trimestrielle

Pendant la période d’interdiction temporaire à l’importation de 851 produits, un travail d’évaluation sera effectué tous les trois mois, sur la base duquel des produits peuvent être ajoutés ou retirés de la liste établie initialement, a relevé le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, lors d’un point de presse tenu en marge d’une visite de travail effectuée avant-hier dans la wilaya d’Oran.

«Dès le début, nous avons dit que cette liste a un caractère provisoire, révisable dans 2 à 3 ans et qui sera soumise à un travail de suivi quotidien et à une évaluation chaque trois mois», a indiqué le ministre, en précisant que le but de cette mesure est de redresser la balance commerciale et protéger la production nationale. Concernant la révision du système des subventions, M. Benmeradi souligne que le processus nécessite un travail de longue haleine qui, précise-t-il, est déjà engagé par un groupe interministériel et auquel participe l’ensemble des départements ministériels qui gèrent des subventions. «Ils sont en train d’affiner le travail qui avance d’une manière satisfaisante», dira-t-il, avant de préciser que l’objectif est de pouvoir passer graduellement d’un système de subventions général à un système ciblé. «Il faut arriver à cibler les catégories sociales à travers une cartographie des ménages et de leurs revenus, ce qui nous permettra de moduler un peu les subventions», explique le ministre. En réponse à une question sur le problème lié à l’interdiction provisoire de certains produits importés qui composent l’essentiel des matières premières transformées pour un nombre d’industries, le premier responsable du secteur estime que cela est dû, en grande partie, à l’absence d’information et de publicité autour de certaines matières premières produites localement. «Au niveau de notre département du Commerce et en coordination avec les deux ministères de l’Agriculture et de l’Industrie, nous avons créé une cellule de suivi qui se réunit presque deux fois par semaine avec les filières de production. Cette cellule a pour but de mettre les producteurs en relation et en contact direct», dira-t-il. Concernant la protection des consommateurs, il a affirmé que les projets de lois, qui sont actuellement au niveau de l’APN, visent la mise en place des standards et la conformité des produits qui concernent au plus haut point les consommateurs. Il a indiqué, par ailleurs, que l’organisation des marchés figure parmi les préoccupations du ministère, et pour laquelle tout un programme national a été mis en place. Dans le volet de la sous-traitance, le responsable a estimé que ce dossier nécessite du temps et du travail, ajoutant que «la sous-traitance ne pourra se faire du jour au lendemain, car il faut au préalable créer un véritable tissu de sous-traitance». Le ministre du Commerce a entamé sa visite de travail à Oran, en se rendant au marché de gros des fruits et légumes d’El-Kerma. Sur place, il a inspecté quelques infrastructures et a écouté les préoccupations d’un nombre de mandataires. Il a également visité des entreprises privées, dont une nouvelle chocolaterie qui exporte vers plusieurs pays en Afrique et même en Europe, une usine de plâtre sise dans la commune de Benfreha et une usine de produits cosmétiques.

Amel Saher