Conseil de la nation : Engagement Ã  la rÃ©alisation dâ€™un rÃ©seau routier moderne

Le Premier ministre : « Les pouvoirs publics engagés à la réalisation d’un réseau routier moderne »

Le Conseil de la nation a abrité, jeudi matin, une séance plénière consacrée aux questions orales. La séance présidée par M. Abdelkader Bensalah, président de la chambre haute du Parlement, s’est déroulée en présence de M. Tahar Khaoua, ministre des Relations avec le Parlement, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.

«Les efforts considérables déployés par les pouvoirs publics pour la réhabilitation, la maintenance et la réalisation de routes sur l'ensemble du territoire national, du nord au sud, sont une preuve évidente de son attachement à son engagement de réaliser un réseau routier national moderne doté des meilleurs équipements techniques qui répond à la dynamique croissante que connait le trafic routier national». C’est en ces termes que s’est exprimé le Premier ministre dans une réponse — lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement — à une question posée par le sénateur Mohamed Boutima sur la réfection et la réhabilitation des routes nationales dans la wilaya de Ghardaïa.

Le Premier ministre — tout en mettant l’accent sur l'intérêt particulier qu'accordent les pouvoirs publics à la mise en œuvre du plan d'orientation des routes et autoroutes 2005-2025 qui s'inscrit, en application du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre du plan de développement socio-économique à travers les différentes régions du pays, notamment les régions du Grand Sud — a affirmé que toute opération de maintenance, de réfection et de modernisation des routes constitue, en fait, «un des axes stratégiques» du programme d'action du secteur des travaux publics et des transport. Aussi, il mettra en exergue qu’«en dépit de la conjoncture financière induite par la chute des prix du pétrole au niveau mondial, qui a empêché pour l'heure l'inscription de l'opération de réhabilitation de la RN 49 dans son tronçon Ghardaïa - Hassi Messaoud et son report jusqu'à l'amélioration de la situation, toutes les mesures relatives à la maintenance, à l'équipement et à l'amélioration du trafic routier au niveau de cette route ont été prises».

«Les instances compétentes ont engagé la réhabilitation du tronçon Ghardaïa - Hassi Messaoud en passant par la wilaya de Ouargla, à partir de l'intersection entre la RN 1 et la rocade de la vallée d'Oued Mzab jusqu'aux frontières de la wilaya de Ghardaïa, à la faveur d'une étude du dédoublement de la partie située dans le territoire de la wilaya de Ghardaïa sur une distance de 70 km» a indiqué le Premier ministre qui signale que c’est la société d'études techniques d'Oran qui a été chargée de mettre en œuvre cette opération ayant bénéficié d'une enveloppe financière de près de 20 millions de DA. d’autre part et pour ce qui est de la route nationale RN 51 reliant les wilayas de Ghardaïa et Adrar, notamment le tronçon traversant la wilaya de Ghardaïa sur une distance de 136 km, le Premier ministre a assuré de la prise en charge de son renforcement et son extension, à la lumière des résultats de l'étude géotechnique réalisée par le laboratoire des travaux publics du Sud, ce qui permettra a-t-il affirmé, de «réhabiliter la partie s'étendant sur une distance de 36 km dans le cadre de la mise en application du programme central du secteur des travaux publics et des transports pour l'année 2015, qui a bénéficié d'une enveloppe financière de près de 955.200.000 DA».

«Les travaux sont en cours de réalisation», a-t-il relevé. Il signale également que la réfection d'un autre tronçon s'étendant sur une distance de 10 km entre les bornes kilométriques 116 et 126 a aussi été inscrite et que les travaux seront lancés après la sélection de l'entrepreneur et le parachèvement des procédures administratives. Il est à noter, enfin, que dans le cadre de la mise en application du programme central de maintenance des routes nationales «deux autres tronçons s'étendant sur une distance de 30 km jusqu'aux frontières d'Adrar ont été réaménagé».

S. G.

Poste et télécommunications

Mme Faraoun : « Installation de plus de 400.000 nouvelles lignes en fibre optique en 2017 »

«Algérie Télécom a installé, l'année dernière, plus de 400.000 nouvelles lignes en fibre optique outre la réhabilitation de 200.000 lignes déjà existantes», a indiqué la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique. Dans sa réponse à une question orale, Mme Houda Imane Faraoun qui a évoqué «la possible réhabilitation, d'ici fin 2018, du réseau Internet au niveau national», a expliqué l'évolution réalisée dans le domaine de la pose de la fibre optique par plusieurs facteurs et citera notamment dans ce contexte la formation de 3.368 ingénieurs et techniciens travaillant à Algérie Télécom ; une entreprise publique qui réalisait annuellement — dans les années précédentes — moins de 30.000 lignes de fibre optique, a-t-elle rappelé. Mme Faraoun qui met l’accent sur le fait que notre pays est attaché au principe de la souveraineté en matière de raccordement en fibre optique, relève que «seule l'entreprise publique Algérie télécom aura la charge de la mise en place du réseau de la fibre optique, eu égard à la valeur économique de cette opération». Lors de cette séance plénière, la ministre a également présenté un exposé sur les réalisations en matière d'amélioration d'internet et de service de haut débit, tout en soulignant l'intérêt accordé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à ce domaine et son attachement à garantir un service public de qualité à travers tout le territoire national, a-t-elle insisté. Cela dit et en ce qui concerne «certains classements concernant la qualité d'Internet en Algérie, relayés par des sites électroniques », la ministre fait état de «beaucoup d'inexactitudes de par le fait qu'elles ne sont pas fondés sur des critères scientifiques et ne tiennent pas compte des spécificités géographiques du pays».



Recrutement de 57% des contractuels et l’opération devrait se généraliser



«57% des contractuels d'Algérie Poste ont été recrutés», a révélé la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique qui précise que « cette opération se poursuivra pour inclure tous les contractuels d'ici la fin de l'année en cours».

Mme Houda Imane Feraoun qui répondait à une question posée par un membre du Conseil de la nation a en effet indiqué qu’Algérie Poste a recruté 57% des contractuels, soit, 3.268 employés dans le cadre du dispositif d`aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et 2600 dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA). « Le recrutement des contractuels restants d'Algérie poste se poursuivra progressivement durant les prochains mois pour englober l'ensemble des concernés d'ici la fin de l'année cours pour couvrir le déficit en ressources humaines, notamment en ce qui concerne les employés du tri, de la distribution des colis et du courrier ainsi que les facteurs, a assuré la ministre. Evoquant les prestations d'acheminement de colis et de courrier, elle notera que celles-ci ont connu un saut qualitatif après avoir enregistré plusieurs dysfonctionnements «particulièrement durant les années 2012, 2013 et 2014 où Algérie poste était au bord de la faillite», a-t-elle affirmé. Cela dit et depuis 2015, Algérie poste est parvenue à redresser sa situation financière et à réaliser annuellement des bénéfices croissants ; ce qui a permis de recruter un nombre suffisant de facteurs et d'assurer des équipements modernes notamment relatifs au tri des colis et du courrier, fera remarquer la ministre. Il convient de signaler, dans ce contexte, qu'Algérie poste a bénéficié fin 2017 d'un prêt de plus de 19 milliards de DA du Fonds national d'investissement (FNI) dont un montant de 3 milliards de DA a été consacré à la création de centres automatiques de tri ultra modernes. Remarque importante à retenir, la ministre a annoncé la signature par Algérie poste de marchés pour l'acquisition d'équipements destinés aux facteurs auprès d'une entreprise publique. Aussi et pour ce qui concerne l'uniforme du facteur, la ministre a signalé qu'Algérie poste prépare un cahier des charges dans ce sens. A noter, également, le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique est en train de travailler en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire pour «rebaptiser les rues et numériser la cartographie des villes à l'effet de faciliter la tâche au facteur, notamment avec l'augmentation de la densité démographique et l'émergence de nouvelles agglomérations».

S. G.

Tourisme

M. Mermouri : « Installation d’une commission de travail pour revoir les lois sur le secteur »

En réponse à des questions posées par deux membres du Conseil de la nation sur le développement touristique dans la wilaya de Boumerdès, le ministre a annoncé l’installation d’un groupe de travail «en vue de revoir les réglementations et les lois juridiques régissant le secteur pour les adapter aux exigences actuelles du tourisme et parvenir à la décentralisation de la gestion en accordant plus de prérogatives aux walis et responsables locaux pour une bonne prise en charge des projets d'investissement».

Poursuivant ses propos, le ministre a mis l’accent sur la stratégie nationale de relance du secteur mise en place pour la concrétisation du Plan d’orientation d'aménagement touristique 2030 ; laquelle stratégie repose essentiellement sur le développement de l'investissement à travers l'assiette foncière qui doit être assurée dans toutes les régions du pays. le ministre signale dans ce cadre l’existence de pas moins de «225 zones d'expansion touristique (ZET) avec une superficie globale dépassant les 56.000 ha destinées à accueillir des projets touristiques capables de répondre aux besoins des touristes de l'intérieur et de l'extérieur du pays. 184 études pour l'aménagement des zones d'expansion touristique (ZET) ont été déposées, dont 74 études ont été réalisées, 40 études ont été validées et 34 autres en cours de validation», a fait savoir M. Mermouri.

Aussi et dans le cadre du droit de concession à l'intérieur de la ZET, le ministre souligné qu'environ 125 investisseurs ont déjà bénéficié d'une assiette foncière à l'intérieur de ces zones, d'une superficie globale d'environ 312 ha pour la réalisation de projets touristiques qui devront compter 26.000 nouveaux lits.

L'attractivité touristique remarquable dont jouit la wilaya de Boumerdès a été mise en relief par le ministre qui affirme que cette wilaya dispose de 11 zones d'extension touristique d'une superficie globale de 4800 hectares. «Jusqu'à présent, 5 études d'aménagement touristique de ces zones ont été réalisées, dont deux approuvées», a-t-il déclaré.

Le ministre qui relève l'importance d'assouplir les procédures de concrétisation des projets touristiques pour redynamiser le secteur, a qualifié ces études de «très importantes pour atteindre l'exploitation idoine et rationnelle du foncier».

L’on apprendra également dans ce même contexte que «des conventions ont été conclues avec 11 établissements bancaires et financiers en vue de faciliter l'obtention des crédits au profit des investisseurs». Pour ce qui concerne la question de l'amélioration des services touristiques en réponse aux demandes des clients, le ministre a rappelé tous les projets touristiques autorisés qui s'élèvent à 1946, d'une capacité d'hébergement supérieure à 258.000 dont 764 projets en cours de réalisation à l'heure actuelle. Il s’est également exprimé à propos des nombreuses mesures prises dans l’objectif d’améliorer le niveau des services (eau potable, sécurité, hygiène, formation) dans toutes les régions touristiques et plages autorisées. Aussi, le ministre soutient que la Commission nationale chargée de la préparation de la saison estivale à même de contribuer, chaque année, à promouvoir la destination Algérie, signalant que son département attache une grande importance à ces préparations au niveau de 14 wilayas côtières qui disposent jusqu'à présent de 713 établissements touristiques d'une capacité d'accueil de 66.000 lits. Ces wilayas côtières ont connu, une affluence de 600.000 touristes au niveau des plages, en 2017. Ceci n’a pas été sans causer d’impact positif sur les recettes des communes de ces régions qui s'élèvent à 643 millions de DA, a-t-il fait savoir.

Soraya Guemmouri