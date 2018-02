Rencontre littÃ©raire Ã  la librairie ChaÃ¯b-DzaÃ¯r de lâ€™ANEP : Amour et voyage

La librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP a abrité, jeudi dernier, une rencontre littéraire dédiée à la poésie. Réservée aux deux recueils, dont Paroles intérieures, de Yamilé ghebalou et Saleha Imekraz, et Voix de femmes, de Nadia belkacemi et Keltoum Deffous, cette rencontre a été marquée par une vente-dédicace.



Cette année 2017, qui déploie ses ailes pour s’envoler vers le point de non-retour, a vu des poétesses se faire éditer, principalement par l’Anep. Cette série aurait pu être une collection sous l’appellation «Voix de femmes», une publication composée des recueils de poésie de Nadia Belkacemi et de Keltoum Deffous dans «Voix de femmes» et «Paroles intérieures» de Yamilé ghebalou & Saleha Imekraz. Une rencontre conviviale et fort sympathique animée par Sid Ali Sekhri autour des deux recueils de poème. Les auteurs ont, au grand bonheur des présents de la librairie Chaïb Dzair, choisi de déclamer leurs textes, à tour de rôle, en répondant en écho sur des thèmes de la vie et des sujets d’actualité de manière générale. Les participants à cette après-midi poétique ont été nombreux à dire que certains mots des poèmes déclamés sont dotés d’une résonnance très forte jusqu’à résonner en musique comme des sonates. Beaucoup ont apprécié la fusion entre les deux sensibilités féminines, une harmonie et pas seulement, une complémentarité sur des thèmes comme la mort, la nature, la naissance, les oiseaux, les hirondelles, la douleur des séparations, l’exil, la mal-vie et d’autres sujets qui les ont touchées de près ou de loin ces dernières années. En déclamant une vingtaine de poèmes du recueil, publié en 2017 aux éditions Anep, les poétesses ont pu transmettre leur état d’âme et se sont livrées de manière très intime, comme l’admettra d’ailleurs Saleha, sur leur œuvre qui est un mélange d’amour et de révolte avec un côté spirituel et mystique perceptible et surtout un ancrage à la terre très fort. Avec une sensibilité à fleur de peau, les deux poétesses ont, superbement exprimé, dans le recueil qui comporte une soixantaine de poèmes, à une assistance très attentive, deux regards féminins sur la vie et le monde qui les entourent, non sans une certaine sagesse qui laisse présager un grand espoir. L’échange de "Paroles intérieures", une initiative heureuse et à féliciter, est venu de lui-même suite à plusieurs rencontres entre les deux poétesses. Elles avaient pour projet d’écrire sur les quatre éléments de la nature puis ont opté pour ce recueil libre, dira Saleha Imekraz. La plupart des poèmes sont l’expression de leur état d’âme du vécu de chacune, selon sa sensibilité du moment et non sans un certain mysticisme. Le déroulé des poèmes est judicieux, par le fait que la voix d’une poétesse en appelle à la seconde. Un poème suit un autre, jusqu’au verbe final. Toujours aux éditions Anep (2017), dans la collection "Regards croisés" est paru « Voix de femmes », un bel échange de vers entre Nadia Belkacemi & Keltoum Deffous, deux poétesses au talent avéré. Toujours avec ce système de poèmes alternés, «Paroles intérieures» suggèrent deux regards sur soi, vers soi, coupées du monde extérieur. Comme c’est généralement le cas, quand il s’agit d’une poésie vécue en profondeur. Nadia et Keltoum, qui ont voulu, chacune avec sa sensibilité singulière, donner la voix à cette «Femme» qui, très souvent, trop souvent, souffre en silence. À travers leurs poèmes dont

«Naissance», «Vers mon nuage» , «L’honneur», «Rallumer mes cendres », «Le sourire de ma mère» ou encore «Silence, on crie», les deux versificatrices dénoncent cette «Soumission-déshérence/Femmes aux douleurs séculaires, de leur naissance aux accouchements» ; l’une refuse de se taire et nous dira : «J’ai mis à nu mon âme, à cet exorciste je confie/Les fantômes du passé, hantises de la petite fille/Avec le temps guérisseur, elle fêta à la vie, un défi ». L’autre renchérira toute fière : « Ma sœur/Si tu t’en souviens/Prends ma main et faisons ce voyage loin de nos silences…» Et de ce silence, Keltoum Deffous et Nadia Belkacemi n’en veulent plus. Elles veulent plutôt crier haut et fort leur envie de vivre, d’aimer et de construire un bel avenir.

Sihem Oubraham