CoopÃ©ration juridique et judiciaire : M. Louh reÃ§oit lâ€™ambassadeur saoudien

Le développement de la coopération entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, notamment dans ses volets juridique et judiciaire, était au centre de la rencontre qui a regroupé, jeudi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, et l'ambassadeur saoudien à Alger, Sami Abdellah Othman Essalah, a indiqué un communiqué du ministère de la Justice. Les entretiens ont porté sur «les voies et moyens de consolider la coopération entre les deux pays dans divers domaines», a précisé le communiqué. Les deux parties ont évoqué également le développement de la coopération bilatérale, notamment dans ses volets juridique et judiciaire, conclut la même source. (APS)