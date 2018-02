AlgÃ©rie - AmÃ©rique Latine : M. Raouya sâ€™entretient avec plusieurs ambassadeurs

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu, jeudi à Alger, plusieurs ambassadeurs des pays de l'Amérique latine, avec lesquels il a discuté l’état de la coopération économique et financière avec ces pays et les perspectives de leur développement, a indiqué le ministère, dans communiqué. Il s’agit des ambassadeurs d’Argentine, du Brésil, de Cuba, du Chili, de Colombie, d’Équateur, du Pérou, du Venezuela et du Mexique, a précisé la même source. Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée dans un climat emprunt de «cordialité», M. Raouya a présenté à ses hôtes, la situation économique et financière en Algérie, à la lumière des derniers développements enregistrés, notamment sur les marchés pétroliers et les perspectives de croissance pour l’année 2018, selon les termes du document. À cette occasion, le ministre a exposé les principaux indicateurs économiques et les performances de l’économie algérienne, réalisées en 2017, et les objectifs fixés par la loi de finances pour 2018. Lors de ces entretiens, M. Raouya a procédé, en outre, avec ses hôtes, à un large examen de l’état de la coopération économique et financière avec les pays de cette région et les perspectives de leur développement. Les initiatives et les actions à entreprendre en vue du renforcement et de la consolidation de ces relations ont été également évoquées. (APS)