Emploi et sÃ©curitÃ© sociale : M. Zemali rencontre lâ€™ambassadeur du Danemark

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a examiné, jeudi, avec l'ambassadeur du royaume du Danemark à Alger, Julie Elisabeth Pruzan Jirgensen, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, ainsi que l'échange d'expériences et d'expertises entre les deux pays, particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la sécurité sociale. La rencontre «a permis de passer en revue les relations entre les deux pays dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, et d'échanger les vues sur les questions d'intérêt communs», a indiqué vendredi un communiqué du ministère. À cette occasion, le ministre a passé en revue «la politique de l'Algérie dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, ainsi que les mesures approuvées par les autorités publiques pour encourager l'entrepreneuriat et intégrer les jeunes dans le marché du travail». L'expérience de l'Algérie dans le domaine de la sécurité sociale a également été passée en revue, lors de cette rencontre. De son côté, l'ambassadeur du royaume du Danemark a salué «les mesures prises par l'Algérie pour le soutien de l'emploi, ainsi que le développement réalisé par le système de la sécurité sociale en Algérie», indique-t-on de même source. Les deux parties sont convenues de «rapprocher le dialogue bilatéral et la concertation, à l'effet de renforcer les relations bilatérales et de débattre des voies et moyens de développer cette coopération, notamment à travers l'échange d'expériences et d'expertises». (APS)