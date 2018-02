Gestion des risques majeurs : Lâ€™expertise franÃ§aise abordÃ©e avec M. El-Habiri

Le Directeur général de la Protection civile, Mustapha El-Habiri, a abordé, avec l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, divers aspects liés au développement de la coopération dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, la gestion des risques courants et majeurs, en particulier dans le domaine de la formation et l'échange d'expertise, a indiqué jeudi un communiqué de la Protection civile.

Lors de cette entrevue qui s'inscrit dans le cadre de «la dynamisation des relations algéro-françaises», M. Driencourt a salué «l'excellence des relations entre l'Algérie et la France, dans le domaine de la sécurité civile, et l'évolution spectaculaire de la Protection civile algérienne, ces dernières années, qui a abouti à la certification INSARAG de l'ONU (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage)», précise la même source. (APS)