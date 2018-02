AlgÃ©rie - Canada : Renforcer les Ã©changes

L'Algérie et le Canada ont exprimé, jeudi à Alger, leur «satisfaction» quant aux programmes de coopération développés, et ont rappelé leur «volonté commune» de promouvoir les relations bilatérales, notamment dans le domaine de la coopération «décentralisée», a indiqué un communiqué du ministère l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Ce constat a été fait, à l'occasion de l'audience qu'a accordée le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, à l'ambassadeur du Canada en Algérie, Mme Patricia McCullagh, a précisé la même source. Le ministère de l'Intérieur a cité, comme exemple de cette coopération, le projet de jumelage conclu en 2017 entre les villes d'Alger et de Montréal, soulignant que les deux parties se sont entretenues sur le renforcement des échanges dans de nouveaux domaines, tels que la gestion des déchets et l'exploitation des énergies renouvelables au niveau local. (APS)