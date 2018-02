AlgÃ©rie - Japon : Satisfaction quant Ã  la qualitÃ© des relations bilatÃ©rales

L'Algérie et le Japon ont exprimé, jeudi à Alger, leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la gestion des catastrophes naturelles et de la prévention des différents risques majeurs. À l'issue de l'audience accordée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, à l'ambassadeur du Japon en Algérie, Massaya Fujiwara, à l'occasion de la fin de sa mission, «les deux parties ont salué le niveau de coopération entre les deux pays et exprimé leur volonté de son renforcement, notamment dans le domaine de la gestion des catastrophes naturelles et de la prévention des différents risques majeurs», indique un communiqué du ministère. En marge de cette audience, l'ambassadeur du Japon a d'abord «exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations entre l'Algérie et le Japon, d'une part, et assuré du «maintien du rythme actuel de coopération par son successeur, d'autre part», précise la même source. (APS)