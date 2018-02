Dans la LUCARNE : Lâ€™air du golfe

Il est vrai que la situation financière «déplorable» qui prévaut au sein de nos clubs d’élite n’est pas faite pour arranger les choses. C’est vrai que nos joueurs sont las, chaque exercice que dieu fait, par les mensonges émanant des présidents de clubs. En effet, on ramène des joueurs qu’on présente même à la presse, à grande pompe, mais au fond, on n’honore pas les engagements ainsi pris devant tout le monde, surtout que le contrat-type est envoyé à qui de droit. Chaque fois, c’est la CRL (chambre des règlements des litiges) qui tente de régler ce qui peut l’être. Le plus souvent beaucoup arrivent à «passer par les mailles du filet», puisqu’ils ne seront pas payés. Pour les étrangers, les choses évoluent bien. Car c’est la commission de discipline de la FIFA qui a pris les choses en main. Comme l’on sait, elle ne badine pas avec les droits des joueurs et surtout le respect du contrat dûment signé entre les deux parties. C’est ce qui s’était passé avec l’USMBA et même le CRB avec Ngomo. Les dirigeants de ces joueurs ont été contraints de payer et en devises sonnantes et trébuchantes. C’est même la FAF qui a dû payer à la place de ces équipes et qui la payeront plus tard. On aurait pu l’éviter, si on avait réglé cela avec aussi bien les joueurs recrutés localement que ceux en provenance de l’étranger. Ceci dit, ce qu’il faut aussi exiger des structures qui gèrent notre football, c’est d’être, à l’avenir, plus regardantes quant à l’application de la règlementation en vigueur. Ce qui faciliterait la «sédentarisation» de nos joueurs. Il faut dire que ces derniers temps, on est en train d’assister à une nette «saignée» de nos meilleurs joueurs vers les pays du golfe, et plus précisément l’Arabie Saoudite. Comme ce pays est parvenu à valider son billet pour le mondial russe qui aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018, il veut avoir un championnat assez bien relevé. Par conséquent, il a choisi d’investir dans le championnat algérien, eu égard au fait que nous avons beaucoup d’éléments qui sont pétris de qualité et surtout qui ne coûtent pas très cher. Car le véritable problème est là. Il est clair que les «caisses» de ce pays ne sont pas comme elles l’étaient il y a quelques années avant «l’éclosion» de ce qui s’y passe au Yemen, mais aussi la baisse drastique des entrées des «pétrodollars» avec les chutes des prix de pétrole, même si ces derniers jours, on est en train de constater une évolution favorable des prix de l’or noir. Ceci dit, nombreux sont les joueurs algériens qui ont décidé de jouer dans le championnat du golfe. Des équipes comme El Ittifak, Ouhoud, Ennasr et bien d‘’autres ont montré un «faible» évident pour les joueurs algériens. Ils sont actuellement neuf joueurs à avoir choisi l’Arabie saoudite pour «enrichir» leurs carrières respectives par une expérience dans ce pays. Parmi les joueurs qui ont opté pour ce pays, on peut nommer Khoualed, Boulaouidet, Benyettou, Belamri, Doukha, M’bolhi, Chenihi, Bouazza et le dernier, il y a quelques jours seulement, le sétifien Abdelmoumen Djabou. Ce dernier va jouer pour le championnat saoudien pour une durée de 04 mois moyennant un très bon salaire et une plus-value assez «coquette» que le club des hauts-plateaux va empocher. Elle va ainsi lui servir de payer ses dettes vis-à-vis de ses joueurs. D’autres joueurs auraient pu aussi rejoindre ce pays. Il y a le cas de Zemammouche et d’autres joueurs, mais ils ont été bloqués par leurs présidents respectifs. C’est un signe que quelque chose est en train de s’opérer au sein de notre championnat national. Les joueurs ne peuvent rester si on ne les paye pas. Ce n’est pas normal ! A cette allure, notre championnat sera tout simplement à terme «dépeuplé» dans un temps record, surtout si on laisse ses joueurs partir librement. Il faut agir vite avant que les choses ne s’enveniment et deviennent encore plus compliquées. On ne doit pas priver notre compétition d’élite de ses

«pépites» qui sont en train, pourtant, de se raréfier de nos jours.

Hamid GHARBI