USMBA - USB et USMB - DRBT : lâ€™avantage du terrain dÃ©terminant ?

Toutefois, USMB-DRBT et USMBA-USBiskra vont un peu les éclipser du fait qu’ils mettront aux prises des pensionnaires de la Ligue1 entre eux. A Bel Abbès, l’équipe locale partira un peu avec les faveurs des pronostics, mais… En effet, les biskris, lors de leurs deux dernières sorties, ont montré qu’ils possèdent une formation homogène et surtout qui ne craint personne. Après avoir battu la JSSaoura, elle a récidivé en prenant le meilleur sur l’ESS par la plus petite des marges, mais c’est suffisant pour engranger trois précieux points. La coupe d’Algérie, c’est un peu du «bonus» que les biskris vont tout faire pour faire durer le suspense jusqu’au bout. Les locaux, par contre, tiennent énormément à cette compétition. C’est pour cela qu’ils vont mettre le paquet pour continuer leur aventure. On vivra une sortie assez agréable sur le

«ground» du stade du 24-février de Bel Abbès.

A Blida, l’équipe locale est très préoccupée par son maintien, elle qui occupe la dernière place depuis le début de saison avec seulement 12pts. On est en train de remarquer une nette amélioration de ses prestations depuis la venue de Bouhelal en obtenant un nul à Tizi-Ouzou devant la JSK et une victoire, à domicile, contre la JSSaoura. On commence à espérer dans la ville des roses. Toutefois, le huis clos que la commission de discipline lui avait infligé et qu’elle doit purger contre le PAC a mis tout le monde en «grogne». Ce match de coupe qui se jouera avec le public contre le DRBT ne sera pas facile, mais les blidéens affectionnent énormément la coupe d’Algérie. Par conséquent, leur public va les porter aux nues pour ne pas s’arrêter en bon chemin. Les gars de Tadjenanet, qui ne sont pas au mieux de leur forme, surtout après leur «naufrage», à domicile, devant l’USMA (3 à 0), accordent eux aussi une grande importance à la coupe d’Algérie. On assistera à un match assez plaisant, malgré tout !

Au stade de l’unité Maghrébine, le MOB sera opposé au MCO. Les observateurs espèrent que cette empoignade se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il est évident que l’avantage du terrain aura son importance, mais les Hamraoua ne viendront pas en victime expiatoire. C’est certain qu’ils défendront crânement leurs chances, surtout qu’ils jouent bien hors de leurs bases où ils réalisent de très bons résultats. Les mobistes de Bouarrata occupent pour le moment la première place suite à la sanction infligée par la commission de discipline. Il faut dire qu’ils vont tout faire pour mettre tous les atouts de leurs côtés pour passer cet écueil. Les oranais du MCO, qui aiment plus que tout la coupe d’Algérie, vont sortir le grand jeu et surtout l’opportunisme de Toumi pour ne pas s’arrêter en si bon chemin. Au Khroub, l’ASAM, qui est revenue à la deuxième place à un point du MOB, va tout faire pour éliminer le MCEl Bayad, le «bourreau» du PAC au tour précédent. Les aïn m’lilis savent qu’il ne faudra pas «snober» cette équipe d’El Bayadh, mais au Khroub, au stade Adel- Hamdani, ils vont tout faire pour assurer leur billet. Ce sera l’essentiel pour eux.

Enfin, à Guelma, l’USBelkhir reçoit l’équipe de la régionale Blida, le CRBZaouia, qui vient d’être honorée par le wali de Blida. C’était une façon manifeste de la motiver à tout donner sur le terrain et pourquoi pas surprendre cette équipe de l’USBelkheir qui est toujours là. En coupe, il faut toujours un «peu de baraka» pour rester parmi les meilleurs. Face à l’équilibre des forces, les prolongations vont être le moment pour trancher et composter le billet qualificatif aux quarts de finale de la coupe d’Algérie. Que le fair-paly soit prédominant !

H. G.



Programme Aujourd’hui :

Au Khroub (14h30) :

ASAM-MCEl Bayadh

A Blida (frères Brakni) (14h30) : USMB-DRBT

Au stade de l’unité Maghrébine (16h) : MOB-MCO

A Guelma (14h30) :

USBelkheir-CRBZaouia

A Bel Abbès (16h):

USMBA-USBiskra