CRB Dar El-Beida 0 - JSK 1 : La qualif sans convaincre

La JS Kabylie a difficilement arraché, hier au stade Lyès-Lekkam de Dar El-Beida, son billet pour les quarts de finale de la coupe d’Algérie, grâce à sa courte victoire face au CRB Dar El-Beida, sur un but de Yattou. La rencontre a été fort disputée, et le CRBDB, qui évolue en Division nationale amateurs, a tenu tête à l’équipe la plus titrée du football national. Les camarades de Ghazzel ont fait bonne figure, quittant ainsi l’épreuve dame coupe avec les honneurs. Ils ont montré un bon visage, notamment en première période, où l’on n’avait pas l’air d’assister à une rencontre entre deux équipes de palier différent. La JS Kabylie a paru émoussée et très peu entreprenante, lors du premier half, et a trouvé en face une formation de Dar El-Beida bien en place, qui a évolué sans complexe aucun, donnant même parfois du tournis à l’arrière-garde kabyle. Ferhani, Boukhenchouche et autres ont eu vraiment du mal à développer leur jeu. Il est vrai que le mauvais état du terrain, très difficile à jouer, a constitué un véritable handicap pour les 22 acteurs. Bousbaci et ses coéquipiers ont présenté un bon visage et ont vraiment compliqué la mission des protégés de Saâdi. Ces derniers n’ont point réussi à afficher une quelconque supériorité sur leur adversaire du jour. On a noté très peu d’occasions franches de scorer de part et d’autre durant la première manche.

En seconde période, les Canaris, sans atteindre le haut niveau, se sont montrés plus présents et mieux organisés. D’ailleurs, ils ont frappé d’entrée, puisqu’à peine deux petites minutes après le coup d’envoi donné par l’arbitre Necib, ils parviendront à ouvrir la marque, sur un joli heading de la tête de Yattou (47’). Il profite d’un super mouvement collectif mené par le trio Djabout-Benyoucef-Ferhani, ponctué par un centre en retrait impeccable de ce dernier pour mettre la balle au fond des filets. La JSK venait de faire l’essentiel dans ce genre de match piège, sachant qu’en coupe, il n’y a pas de grande ou de petites équipes. L’entraîneur kabyle a recadré son équipe en seconde période. Menant au tableau d’affichage, Saâdou and Co ont mieux géré la partie, même s’ils n’ont pas vraiment brillé. Le CRB Dar El-Beida a tenté le tout pour le tout, Chettab, Terabi, Graimou et les autres se sont battus jusqu’au coup de sifflet final du referee. Ils auraient pu avec un peu plus de veine marquer au moins un but durant cette partie, aux vus de quelques bonnes opportunités qu’ils se sont procurées. La JSK a donc réussi l’essentiel en obtenant la qualification, non sans peine. Elle sera opposée lors du prochain tour au vainqueur du mach USMB-DRBT qui se déroulera, cet après-midi, au stade Brakni. Les Kabyles joueront en la circonstance à domicile. Enfin, on ne terminera pas sans dire bravo à l’équipe du CRBDB pour son honorable parcours en coupe. Quant à la JSK, le niveau faible présenté, lors de cette joute prête à inquiétude et reflète parfaitement le mauvais classement actuel de l’équipe en championnat (14e). Saâdi et son staff ont du pain sur la planche, la JSK n’est plus ce qu’elle était…

Mohamed-Amine Azzouz