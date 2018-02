MC Alger 2 - CR Belouizdad 1 : Le Mouloudia jusquâ€™au bout

Le Mouloudia d'Alger a arraché, hier au stade du 5-Juillet, sa qualification pour les ¼ de finale de la coupe d’Algérie de football (seniors), en s'imposant, non sans grande difficultés, face au CR Belouizdad, détenteur du trophée. Le doyen s'est imposé au terme des prolongations (2-1). Les 90 minutes du temps réglementaire s'étant achevés sur le score de un but partout.

Marqué par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu, ce derby a démarré sur les chapeaux de roue.

Evoluant dans une configuration tactique clairement offensive (4-3-3), les poulains du technicien français Casoni ont d'emblée pris d'assaut le camp adverse. Les coéquipiers de Nekkache ont eu le monopole de la balle et sont parvenus à imposer leur rythme. Néanmoins, ils ont beaucoup de mal à déstabiliser le bloc du Chabab, bien regroupé autour de son portier. 17', l'arbitre de la partie, Aouina, accorde un penalty au Doyen, suite à un contact entre le défenseur central, Bouchar, et l'avant-centre Souibah, Le spécialiste maison, Hachoud, se charge d’exécuter la sentence, et envoi la balle dans les décors. De son côté, le Chabab a opté pour un schéma ultra défensif (4-4-2 en losange, assez proche du 4-5-1). Les camarades de Lakroum ont choisi le jeu de contre pour arme de riposte. 21', Sidibé parvient à ouvrir la marque, Sun surprenant Chaouchi, d'un puissant tir à raz de terre. Après cette réalisation, le MCA a poussé de plus belle pour tenter de revenir à la marque. 40', Derrardja, à la limite de la surface, remet les pendules à l'heure, en parvenant à tromper la vigilance de Salhi d'un tir à raz de terre au premier poteau. Splendide ! La seconde période fut identique, pratiquement à sa précédente, sur le plan du jeu. Les deux teams sont restés fidèles à leurs stratégies. Les poulains du coach Marocain Taoussi ont favorisé le jeu de contre, en continuant d'évoluer en bloc. De leur côté, les joueurs du MCA, avec un jeu en mouvement, plus ou moins élaboré, ont tenté sans succès de créer le danger dans le camp adverse. 68', la balle de Boudebouda est bien écartée par Salhi. 85', Bendebka oblige le gardien du Chabab à la parade pour dévier le cuir. Il a fallu attendre les prolongations pour voir les deux formations se départager. 96', l'arbitre accorde un second penalty aux camarades de Hachoud, suite à une faute de Draoui sur Tebbi dans la surface. Derrardja se charge cette fois-ci de l’exécuter. Sans trembler, il signe son doublé du jour et offre la victoire par la même au MCA.

Rédha M.