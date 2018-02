Leicester City : Mahrez Boude son club

C’est une véritable désillusion qu’a vécu Riyad Mahrez le dernier jour du mercato d’hiver. L’international algérien de Leicester City s’était vu proposer l’offre de sa vie par Manchester City mais s’est retrouvé bloqué pour le quatrième mercato de suite par son club. Pourtant, les Citizens ont fait le nécessaire pour débaucher la star algérienne de Leicester City en proposant successivement quatre offres dont la dernière, mercredi, à hauteur de 72 millions d’euros plus un joueur.

Mais comme à chaque fois, Leicester City a jugé l’offre insuffisante et a décidé, à la surprise générale, de ne pas l’accepter. Une réponse qui a poussé Manchester City a clore définitivement le dossier Mahrez que Pep Guardiola voulait pourtant dans son équipe. Si Claude Puel s’était réjouit à demi-mots de voir Riyad Mahrez rester à Leicester, espérant «le revoir bientôt à l’entraînement avec le sourire », le principal concerné était complètement déprimé au lendemain de la clôture du mercato.

«Riyad est totalement dévasté ce soir après les événements de ces deux derniers jours, a expliqué un proche de l’ancien Havrais à Sky Sports. Il ne comprend pas pourquoi Leicester se comporte de cette manière. Il s’agit du quatrième mercato où le club de Leicester dit qu’il l’autorise à partir sans le laisser s’en aller», a déclaré ce proche de Mahrez qui assure que le joueur «aurait adoré jouer sous les ordres de Guardiola. Ç’aurait été un rêve qui se réalise. Il ne comprend plus comment on peut le traiter de la sorte alors qu’il s’était toujours dévoué corps et âme pour Leicester». Personne ne comprend, en fait !

Leicester City a fait savoir clairement qu’elle ne lâcherait pas son attaquant algérien pour moins de 100 millions d’euros. À ce chiffre, s’il avait été transféré, ça ferait de lui le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League, devant Paul Pogba qui a coûté ,à l’été 2016, 94 millions d’euros à Manchester United.

Complètement dévasté par le blocage manifeste dont il a fait l’objet, Riyad Mahrez a décidé de boycotter l’entraînement. L’attaquant a déjà séché deux séances, celle de mardi et de jeudi, et le déplacement à Everton dans le cadre de la Premier League (défaite 2-1). Une bouderie qui risque de lui coûter une amande record de 230 milles euros. Soit deux semaines de salaires, affirment des médias anglais.

Cette situation donne clairement lieu à un bras de fer entre Mahrez et on club, sachant que le joueur, titre The Miror jeudi, aurait juré sans doute par dépit, de ne «plus rejouer pour Leicester». Une issue qui n’arrange ni le club, ni le joueur, sommés tous deux de trouver un terrain d’entente au plus vite.

Le public algérien, tenu en haleine durant toute la journée de mercredi, était naturellement déçu de voir la star Mahrez bloquée encore à Leicester alors qu’il avait l’opportunité de sa vie de rejoindre Manchester City avec tout le prestige que cela vaut. Il aurait joué la Ligue des champions et fini à coup sûr champion d’Angleterre pour la deuxième fois de sa carrière. Dommage !

Amar Benrabah