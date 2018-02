CHAN-2018 : 52 buts marquÃ©s en 30 matchs

Cinquante deux buts ont été marqués au Championnat d'Afrique des Nations de football (CHAN-2018) avant la finale de dimanche entre le Maroc et le Nigeria. Les 52 buts ont été inscrits durant le premier tour, les quarts de finale et les demi-finale. Durant le premier tour, le groupe A, composé du Maroc (pays hôte), Soudan, Guinée et Mauritanie, a été le plus prolifique avec 13 réalisations dont 7 pour le Maroc qui en a ajouté quatre autres : deux contre la Namibie (2-0) en quarts de finale et deux autres face à la Libye (2-1) en demi-finale. Le Maroc avait, remplacé le Kenya qui s’était désisté de l’organisation. Le Nigeria, grâce à son but contre le Soudan en demi-finale (1-0), pointe en seconde place avec sept buts.

Les sélections du Congo et d'Angola sont les deux équipes qui n’ont pas encaissé le moindre but durant le premier tour suivis du Maroc (1 but encaissé).

La Mauritanie et la Côte d’Ivoire, avec aucun but au compteur en phase de poules, ont été logiquement éliminées. Le meilleur buteur du tournoi pour l’instant, est le Marocain Ayoub El Kaabi avec 8 réalisations, battant le record du Zambien Given Singuluma (5 buts lors du CHAN-2009 à Kigali).