cinquantenaire de la RÃ©cupÃ©ration de Mers El-Kebir : Prolongement des victoires de la RÃ©volution

Le chef de service de la communication des Forces navales algériennes, le commandant Mounir Ben Mettir, a affirmé, jeudi dernier à Alger, que «la récupération de la base navale de Mers El-Kebir d'Oran, le 2 février 1968, constituait un prolongement des victoires de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954».

«La récupération de la base de Mers El-Kebir constitue un prolongement des victoires de la guerre de Libération et de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962», a déclaré à la presse, le commandant en marge de la célébration du 50e anniversaire de la récupération de la base navale de Mers El-Kebir, organisée par le musée central de l'Armée. Pour sa part, le directeur du musée de l'Armée, le colonel Mourad Chouchane a soutenu que «la base de Mers El-Kebir demeurera l'un des monuments historiques témoignant la gloire de la marine algérienne», rappelant que cette base a été parmi les points de négociation des accords d'Evian entre l'Algérie et la France où le négociateur algérien a refusé que Mers El-Kebir reste sous le commandement français pendant 15 ans». M. Chouchane a fait savoir qu'après le départ du dernier contingent de l'armée française le 31 janvier 1968, cette basse navale a contribué à la défense de la dignité et de la souveraineté nationales». Outre la projection d'un film documentaire sur «les forces navales algérienne... ancestralité, développement et opérabilité», une exposition a été inaugurée à cette occasion en vue de mettre en avant l'histoire de la marine algérienne depuis l'indépendance ainsi que son rôle dans la défense des eaux territoriales. (APS)

Premier régiment des missiles de défense de la façade maritime à Oran

Un grand honneur et une grande mission



l Baptisation au nom du chahid Hijazi Bakouk.

Le siège du premier régiment des missiles de défense de la façade maritime de la 2e Région militaire a été baptisé hier du nom du chahid Hijazi Bakouk en application de l’instruction du Haut commandement de l’Armée Nationale Populaire (ANP). La cérémonie, qui coïncide avec la commémoration du 50e anniversaire de la récupération de la base navale principale de Mers El Kebir chahid Youcef Belhadji de la 2e Région militaire, a été présidée par le commandant de la façade maritime ouest, le général Mebarki Ahmed, en présence d’officiers supérieurs ainsi que de la famille du chahid. Dans son intervention, le général Mebarki Ahmed a souligné que «la baptisation des structures militaires situées dans la zone de la 2e Région militaire au nom des martyrs et des vaillants moudjahidine, à l’instar des autres régions, est un grand honneur mais aussi une noble mission».

Il a ainsi appelé les éléments de l’ANP à être «à la hauteur des sacrifices consentis par les martyrs pour assurer la sauvegarde de l’Algérie, de sa sécurité, sa stabilité et de son progrès». «La baptisation du siège du premier régiment des missiles de défense de la façade maritime de la 2e RM au nom Hijazi Bakouk, qui a débuté son combat en tant qu’agent de liaison chargé de l’approvisionnement des moudjahidine, représente un rêve qu’il a toujours voulu réaliser ainsi que ses compagnons d’armes, dont les fils et les petits-fils sont présents, aujourd’hui en tant que responsables et cadres dans différentes institutions de l’Etat et les rangs de l’Armée nationale populaire, bouclier protecteur de l’Algérie», a-t-il ajouté. Le chahid fait partie de ceux qui ont accompli avec abnégation leur devoir, sacrifié leur vie pour que vive l’Algérie indépendante et recouvre sa souveraineté, aux côtés des vaillants moudjahidine, dont certains sont encore vie, a poursuivi le général Mebarki Ahmed, qui a honoré à l’occasion la famille du chahid Hijazi Bakouk. Le chahid Hijazi Bakouk, né le 8 novembre 1923 dans la commune d’El Ançor (Oran), est l’un des héros de la glorieuse guerre de Libération nationale, ayant rejoint l’organisation nationale du Front de libération nationale, en suivant son père, le chahid Hijazi Miloud, alors chargé d’approvisionner les moudjahidine de l’Armée de libération nationale (ALN) en vivres, tenues vestimentaires, moyens matériels et armes. Son domicile, connu par Dar Diaf, situé dans une zone forestière, dite Tourès, entre les localités d’El Ançor et Aïn El Kerma, était un refuge (merkaz) pour les moudjahidine. Hijazi Bakouk a commencé son parcours en tant que Moussabel, guide et agent de liaison entre les moudjahidine dans la commune d’El Ançor, Aïn El Kerma, Cap Blanc, Boutlélis et Oran, relevant de la Wilaya V historique avant qu’il ne soit arrêté par l’armée coloniale en compagnie de son père puis jeté en prison. Il a subi les pires tortures particulièrement dans la ferme Chaulet, de triste réputation, sise à El Ançor. Il a été tué par balles en compagnie de son père, en 1957, et inhumé au cimetière Sidi Boudoura dans la commune d’El Ançor. APS