Batna : DÃ©couverte de restes de chouhada dans un puits

Des restes d'au moins six chouhada ont été découverts dans un puits dans la région d'Ain Drim dans la commune d'Oued Chaâba au sud-ouest de la wilaya de Batna, a affirmé jeudi dernier le directeur des moudjahidine, Djemaï Boumaâraf. Des travaux de creusage ont été entamés le 22 janvier passé à la suite de témoignages de vivants faisant état de la présence de restes de chouhada à l'endroit d'un vieux puits de 27 mètres de profondeur, a indiqué le même responsable qui a ajouté que le nombre réel des squelettes de martyrs sera déterminé par un médecin légiste à la fin de l'opération. Menés par des éléments de la protection civile en coordination avec d'autres parties, les travaux de creusement qui se poursuivent ont permis d'exhumer, à 10 mètres de profondeur, des crânes et des ossements humains, a précisé M. Boumaâraf qui a fait état de la découverte d'une grenade tirée et non explosée de la période d'occupation coloniale, en plus de vêtements et chaussures remis aux services concernés. Des témoignages de moudjahidine et de citoyens indiquent que le site a été de 1959 à 1961 un sinistre lieu d'exécution systématique de moudjahidine et de civils par l'armée française qui jetait les victimes torturées et tuées dans le puits d'une ferme appartenant alors à un colon. Les restes seront au terme de l'opération ré-inhumés au cimetière des martyrs de la commune, a-t-on indiqué de même source. (APS)